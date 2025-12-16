Enflasyon düşecek dediniz ikiye katlandı

İyi Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, enflasyon hedefinin yüzde 15’ten yüzde 31’e çıkmasını eleştirerek, “Bu bir miktar mıdır, yoksa hedefin ikiye katlanması mıdır?” diye sordu; Arjantin örneğini hatırlattı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in enflasyon açıklamasına atıf yaparak, “Sayın Bakan dedi ki: ‘Bir miktar enflasyon hedefimiz saptı.’ Arkadaşlar, 2025 enflasyon hedefimiz yüzde 15’ti, muhtemelen yüzde 31’le kapatacağız. Sizce bu bir miktar mıdır yoksa, daha net ifadeyle 2’ye mi katlanmıştır. Bir miktar değil, yüzde 15’i hedeflediğimiz enflasyon oranı yüzde 31’lere çıktı” diye sordu.

“Arjantin yaptı, biz neden yapamıyoruz?”

Arjantin’in 2026’da enflasyonu tek haneye düşüreceğini söyleyen Kavuncu, “2024 Nisan ayında Arjantin’in enflasyonu ne kadardı: Yüzde 292 ve neredeyse bir buçuk iki yılda tek haneye indiriyor. Niye? Çünkü para politikası ile mâlî politika yani mâlî disiplin arasında bir paralellik var. Ne yaptı? Kamu harcamalarını kıstı. Ne yaptı? Bakanlıkları kapattı. Ne yaptı? Kamu alımlarını durdurdu ve çok ciddi bir tasarruf tedbiriyle bu enflasyonu kontrol altına aldı. Dolayısıyla, olabiliyormuş. Şimdi ‘Evet, biz bunu biliyoruz ama beni dinlemiyorlar, ben bunu Hükûmete anlatamıyorum, gerçekten sıkıntılı durumdayım, zor durumdayım. Biliyorum bu enflasyonun nasıl düşeceğini ama benim sözümü iktidar dinlemiyor, diğer bakanlara söz geçiremiyorum’ derseniz bunu da anlarız Sayın Bakan” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka