Dinî vecibeler anayasal hak

İzmir’de Menderes Adliyesi’nde görülen bir duruşmada hâkimin Cuma namazı için ara vermesi ve bu gerekçenin duruşma tutanağına geçirilmesiyle ilgili İzmir Barosu’nun açıklamasına Memur-Sen tepki gösterdi.

Memur-Sen tarafından yapılan açıklamada, kamu görevlilerinin dinî vecibelerinin idari tasarrufun konusu değil, anayasal güvence altında bulunan temel bir hak olduğu vurgulanarak, “Müslüman bir ülkede Müslüman bir hâkimin Cuma namazı nedeniyle duruşmaya ara vermesinin ve bunun tutanağa geçirilmesinin olağan ve hukuken meşru bir durum olduğu izahtan varestedir” değerlendirmesinde bulunuldu. İzmir Barosu söz konusu aranın laiklik ilkesine aykırı olduğunu savunarak, “laiklik ilkesine aykırı şekilde duruşmaya ara veren mahkeme hakimi suç işlemiştir” açıklaması yapmıştı. ANKARA - ADNAN SOLMAZ

Okunma Sayısı: 295

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.