Asgari ücrete gerçekçi zam, emekçiye refah payı

Asgari Ücret İnisiyatifi, İstanbul Şirinevler’de yaptığı açıklamada asgarî ücrete gerçek enflasyon oranında zam ve emekçiye refah payı talep ederek, “İnsan onuruna yaraşır bir ücret istiyoruz” dedi.

Asgarî Ücret İnisiyatifi üyeleri, “asgarî ücrete gerçek enflasyon oranında zam, emekçiye refah payı” talebiyle İstanbul Şirinevler’de basın açıklaması gerçekleştirdi. Asgarî Ücret İnisiyatifi, “Üreten biziz yöneten de biz olacağız”, “Asgarî değil, insanca yaşam”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek” sloganları attı. İnisiyatiften Hebun Sümbül, asgarî ücretin insan onuruna yaraşır bir düzeye çıkartılması gerektiğini belirterek, “Emekçinin hakkını sahipsiz bırakmayacağız. Gerçeklikten uzak, tutmayan enflasyon hedeflerine göre yapılacak ücret artışları, gelir adaletsizliğini derinleştirmekten ve halkı daha da yoksullaştırmaktan başka bir sonuç vermeyecektir” dedi.

Enflasyonun faturası emekçiye kesilmesin

Asgarî ücretlinin alım gücünün günden güne eridiğini ifade eden Sümbül, şöyle konuştu: “Hükümetin enflasyonla mücadele programının faturasının, açlığa ve yoksulluğa mahkûm etmek pahasına milyonlarca emekçiye ödetilmesini kabul etmiyoruz. Asgarî ücret, işçilere normal bir çalışma günü karşılığında ödenen ve işçinin; gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgarî düzeyde karşılamaya yetecek miktarda belirlenen ücrettir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Kasım ayı için yüzde 0,87 olarak açıkladığı aylık enflasyonla, yıllık enflasyon oranı yüzde 29,74’e ulaştı. Gıda fiyatlarında TÜİK’in iddia ettiği yüzde 0,69’luk düşüş bir yana; İstanbul Ticaret Odası (İTO) verileri kasım ayında yüzde 1,28’lik, TÜRK-İŞ verileri ise mutfak enflasyonunda yüzde 4,98’lik bir artışı işaret ediyor. Gerçek hayat pahalılığı, TÜİK verilerinin fersah fersah ötesindedir.”

Emekliler yeni yıla sıfır zamla girebilir

Milyonlarca emekli, Ocak 2026’da maaşlara yansıyacak artışı bekliyor. SSK, Bağ-Kur, Oda, Borsa ve Banka Sandığı emeklileri için zam hesabında beş aylık enflasyon verisi kesinleşirken, gözler aralık ayı TÜFE rakamlarına çevrildi.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan ve SGK uzmanı İsa Karakaş’ın enflasyon verileri üzerinden yaptığı hesaplamalar, olası zam oranları kadar düşük maaşlı emekliler için ortaya çıkan risklere de dikkat çekiyor. Mevcut en düşük emekli maaşı olan 16.881 TL, kök maaşa değil taban aylık uygulamasına dayanıyor. Enflasyon farkının bu tutara doğrudan yansıtılabilmesi için yeni bir yasal düzenleme gerekiyor. Aksi halde, kök maaşı yaklaşık 15.000 TL ve altında olan emekliler için Ocak 2026’da sıfır zam riski ortaya çıkabilir. Beş aylık enflasyon farkı tabana yansıtılırsa en düşük emekli maaşı yaklaşık 18.900 TL seviyesine yükselebiliyor. Ancak bu artışın gerçekleşmesi, hükümetin atacağı adıma bağlı.

