ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 ARALIK 2025 SALI

Fabrikalarda alarm zili

16 Aralık 2025, Salı 19:29
Yüksek faiz ve enflasyonist ortam nedeniyle son iki yılda konkordato ilân edip iflas bayrağı çeken sanayide fatura işçiye kesildi.

15 aydır aralıksız istihdam kaybı yaşanan fabrikalarda 245 bin kişi işten çıkarıldı. Batan ve yüksek girdi kıskacından kurtulmak için ülkeyi terk eden fabrikaların gidişiyle sanayi bölgeleri de sessizliğe mahkum oldu. Karar’ın haberine göre, uzmanlar, artan finansman maliyetleri ve zayıflayan iç talebin, istihdam kararlarını baskıladığına dikkat çekerek, “Hizmet ve perakende tarafında istihdam artışı yavaşlarken, sanayi ve inşaatta çalışan sayısı daha seçici ve proje bazlı ilerliyor. Bu da iş gücü maliyeti yüksek sektörlerde önümüzdeki dönemde işten çıkarmaların süreceğini gösteriyor. Talep zayıflığı sürerse firmalar yeni istihdamdan da kaçınabilir. Ücretli çalışan verisi, iş gücü piyasasında sert bir bozulmaya işaret etmiyor, ancak büyümenin ivme kaybettiğini net biçimde gösteriyor. Bu görünüm, şirketler açısından verimlilik ve maliyet yönetiminin ön planda kalmaya devam edeceğine işaret ediyor” yorumunda bulundu. 

