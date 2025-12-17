Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بو ملّتڭ حميتپرورلرى و ملّيتپرورلرى، هر شيدن أوّل بو ممتزج، متّحد ملّيتڭ جان طمارى حكمنده اولان حقائقِ قرآنيه‌يى تربيهِٔ مدنيه يرينه أساس طوتما[لي]. Nurdan Katreler Bu milletin hamiyetperverleri ve milliyetperverleri, her şeyden evvel bu mümteziç, müttehid milliyetin can damarı hükmünde olan hakaik-ı Kur’âniyeyi terbiye-i medeniye yerine esas tutma[lı]... Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 254

