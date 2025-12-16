16 milyon emekli perişan

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bütçe görüşmelerinin devam ettiği genel kurulda yaptığı konuşmada, “Türkiye Cumhuriyeti mevcut iktidar sayesinde bir mağduriyetler cumhuriyeti hâline gelmiş durumdadır” dedi.

“Kaynak yok” bahanesiyle EYT’lilere kademeli emeklilik imkânı verilmediğini, milyonların mağdur olduğunu söyleyen Erbakan, “Staj ve çıraklığa başlayan çocukları sigortalı yapıyorsunuz, ama sigortalılıklarını işbaşı tarihi saymıyorsunuz, emeklilikte hesaba katmıyorsunuz; milyonlar mağdur. Eğitim fakülteleri açıyorsunuz, mezunlarını öğretmen olarak atamıyorsunuz, öğretmenlere ‘kadrolu’, ‘sözleşmeli’, ‘ücretli’ şeklinde ayrımcılık yapıyorsunuz, özlük haklarından alıyorsunuz; milyonlar mağdur” diye konuştu. ANKARA - MEHMET KARA

