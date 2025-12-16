"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 ARALIK 2025 SALI - YIL: 56

'Toprak bütünlüğü konusunda taviz vermeyeceğiz'

16 Aralık 2025, Salı 11:36
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı sona erdirmek için barış planı üzerinde çalışmaya devam ettiklerini belirterek, ülkesinin toprak bütünlüğü konusunda ABD tarafıyla farklı görüşleri olduğunu bildirdi.

Berlin'de temaslarda bulunan Zelenskiy, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Başbakanlıkta düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

 

ABD'nin, savaşın sona ermesi için önerdiği barış planı üzerinde çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayan Zelenskiy, ABD heyeti ile dünden beri Berlin'de görüşmeler yürüttüklerini aktardı.

Zelenskiy, söz konusu planla ilgili en önemli konulardan birinin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü meselesinin olduğuna işaret etti.

Almanya'daki görüşmeler sırasında ABD heyeti ile bu konuyu ele aldıklarının altını çizen Zelenskiy, "Açıkçası hala farklı görüşlere sahibiz diye düşünüyorum. Ama meslektaşlarımın, benim kişisel görüşümü duyduklarını düşünüyorum. Bu görüşü bizzat iletebildiğim için çok memnunum. Elbette, her konu kolay değil. Özellikle toprak meselesi ile ilgili zor konular var. Tabii herkes bu konuyu gündeme getiriyor. Burada bu tür konuların kesinlikle adil şekilde çözülmesini sağlamak için hepimizin çalışması önemlidir." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı, ABD'nin barış planına göre, bu görüşmelerde Ukrayna'dan herhangi bir toprak talep etmediğini belirterek, "Bunlar Rusya'nın talepleridir." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, toprak bütünlüğü konusunda "ABD'nin Ukrayna tarafını anlamasını" istediğinin altını çizerek, "(Toprak bütünlüğü konusu) Taviz vermek konusu aktif değil. Bence toprak meselesi acı vericidir." yorumunda bulundu.

Berlin'deki görüşmelerin verimli şekilde sürdüğüne dikkati çeken Zelenskiy, "Görüşmeler kolay değil ama verimli." dedi.

Zelenskiy, birçok önemli konuda ilerlemenin kaydedildiğini belirterek, "Gerçekten de birçok konuda ilerleme kaydedildi. Açıkçası saldırgan tarafın (Rusya) görüşmelerimizin ilgili sonuçlarını nasıl algılayacağını bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Berlin'deki görüşmelerin bugün süreceğini bildirdi.

"NATO'nun 5. maddesine benzer bir format üzerinde çalışıyoruz"

Zelenskiy, Ukrayna'nın güçlü güvenlik garantilere ihtiyaç duyduğunu söyledi.

ABD'nin, Ukrayna'nın NATO ile entegrasyonu sürecine destek vermediği için güvenlik garantileri için farklı çözüm üzerinde çalıştıklarını aktaran Zelenskiy, "ABD, bize NATO üyeliği teklif etmediğinden dolayı (NATO'nun) 5. maddesine benzer garantiler için bir format üzerinde çalışıyoruz. Şu anda her şeyin yazılı hale getirilmesi için çalışıyoruz." dedi.

AA

Okunma Sayısı: 225
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Sudan'daki saldırı karşısında dehşete kapıldık'

    Pakistan-Belucistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem oldu

    Suriye-Suveyda'da tansiyon yeniden yükseldi

    'Toprak bütünlüğü konusunda taviz vermeyeceğiz'

    Meksika’da küçük uçak acil iniş yaparken düştü: En az 7 kişi öldü

    Asgari ücrete gerçekçi zam, emekçiye refah payı

    MSB: Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü

    UCM Temyiz Dairesi, haklarında tutuklama emri olan 2 katil için yapılan itirazı da reddetti

    İspanya: Filistin Devleti'ni tanıma kararımızda haklı çıktık

    Almanya: Rusya, Ukrayna’nın yanında duracağımızı bilmeli

    "Zararsız" değil! - Elektronik sigaranın kalp krizi riskini artırabileceği tespit edildi

    Avustralya'dan dünkü saldırının ardından silah yasalarını sıkılaştırma kararı

    Sındırgı'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

    İsrail, Gazze'ye saldırmaya devam ediyor

    Volkswagen, ilk kez Almanya'daki bir fabrikasını kapatacak

    AB Komisyonundan Lahbib: Gazze'ye yardım damla damla değil, sel gibi akmalı!

    Göç Avrupa’yı bölüyor

    Hatay Antakya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

    Almanya’da ev arayan Müslüman ve siyahlara ırkçılık

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Tarihi gerçekler çarpıtılamaz
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Asgari ücrete gerçekçi zam, emekçiye refah payı
    Genel

    Kur'an'ı kalplere nakşeden hattat: Muhsin Demirel
    Genel

    'Sudan'daki saldırı karşısında dehşete kapıldık'
    Genel

    Suriye-Suveyda'da tansiyon yeniden yükseldi
    Genel

    'Toprak bütünlüğü konusunda taviz vermeyeceğiz'
    Genel

    Meksika’da küçük uçak acil iniş yaparken düştü: En az 7 kişi öldü
    Genel

    Pakistan-Belucistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem oldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.