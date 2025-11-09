Hürriyetler ve Demokrasi Ekseninde Doğu/Güneydoğu Meselesi | PANEL

Risale-i Nur Enstitüsü tarafından Diyarbakır’da düzenlenen programda, “Hürriyetler ve Demokrasi Ekseninde Doğu/Güneydoğu Meselesi” konuşulacak.

