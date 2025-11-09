Hürriyetler ve Demokrasi Ekseninde Doğu/Güneydoğu Meselesi | PANEL

09 Kasım 2025, Pazar 00:48
Risale-i Nur Enstitüsü tarafından Diyarbakır’da düzenlenen programda, “Hürriyetler ve Demokrasi Ekseninde Doğu/Güneydoğu Meselesi” konuşulacak.
Doğu ve Güneydoğu meselesi Diyarbakır’da konuşulacak
Diyarbakır’da çözüm arayışları
DİZİ-ARAŞTIRMA-İNCELEME: TERÖRE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI - İÇ VE DIŞ UNSURLARIN ZORLAMASI
Yeni Asya Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Risale-i Nur Enstitüsü tarafından 8-9 Kasım tarihlerinde Diyarbakır’da, “Hürriyetler ve Demokrasi Ekseninde Doğu/Güneydoğu Meselesi” ana başlığı altında iki gün sürecek akademik bir program gerçekleştiriliyor.
