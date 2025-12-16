Emekli ve çalışanlar enflasyona ezdirilmemiş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin her zaman yanında olduk 23 yılda aylık ve ücretlerinde enflasyonun üzerinde artışlar yaparak alım güçlerini destekledik.” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM’de yaptığı bütçe sunumunda küresel ve yurt içi ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Şimşek, “Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin her zaman yanında olduk 23 yılda aylık ve ücretlerinde enflasyonun üzerinde artışlar yaparak alım güçlerini destekledik. Çiftçi ve esnaf desteklerimiz artarak devam ediyor. Uluslararası standartlara uyumlu şekilde mâlî suçlarla mücadeleyi sürdürüyoruz. Bu anlayışla, mâlî disiplinden taviz vermeden, sosyal hassasiyetleri gözeterek, yatırımı ve üretimi destekleyerek, riskleri etkin şekilde yöneterek Türkiye’yi çok daha güçlü ve müreffeh bir geleceğe taşıyacağız” dedi. Haber Merkezi

