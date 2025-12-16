"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 ARALIK 2025 SALI - YIL: 56

Yasadışı bahis operasyonu

16 Aralık 2025, Salı 19:40
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Medya’ya “yasa dışı bahis” ve “dolandırıcılık” suçlamalarıyla operasyon düzenledi.

Şüpheliler, Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın gözaltına alınırken, aralarında Gain Medya AŞ’nin de bulunduğu 7 firmaya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, MASAK raporuna göre, şüpheli Berkin Kaya’nın hesap hareketleri incelendiğinde çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemlerinin bulunduğu, nakit işlemlerinin kaynağının anlaşılamadığı, şahsın SWIFT işlemlerinin yoğun olduğu ve yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirdiği belirlenmiştir.”

AA

Okunma Sayısı: 325
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yasadışı bahis operasyonu

    Ertuğrul Özkök: Korkuyorum, alınıp götürülme endişem var

    Emekli ve çalışanlar enflasyona ezdirilmemiş

    Fabrikalarda alarm zili

    AB: Gazze’ye yardımlar sel gibi akmalı

    Enflasyon düşecek dediniz ikiye katlandı

    16 milyon emekli perişan

    UCM Netanyahu kararında ısrarlı

    Beşeriyetin İslâm’a ihtiyacı var

    Bursa’da 8 şirket bir günde iflas etti

    Dinî vecibeler anayasal hak

    'Sudan'daki saldırı karşısında dehşete kapıldık'

    Pakistan-Belucistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem oldu

    Suriye-Suveyda'da tansiyon yeniden yükseldi

    'Toprak bütünlüğü konusunda taviz vermeyeceğiz'

    Meksika’da küçük uçak acil iniş yaparken düştü: En az 7 kişi öldü

    Asgari ücrete gerçekçi zam, emekçiye refah payı

    MSB: Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü

    UCM Temyiz Dairesi, haklarında tutuklama emri olan 2 katil için yapılan itirazı da reddetti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Tarihi gerçekler çarpıtılamaz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Kur'an'ı kalplere nakşeden hattat: Muhsin Demirel
    Genel

    Asgari ücrete gerçekçi zam, emekçiye refah payı
    Genel

    'Sudan'daki saldırı karşısında dehşete kapıldık'
    Genel

    Suriye-Suveyda'da tansiyon yeniden yükseldi
    Genel

    'Toprak bütünlüğü konusunda taviz vermeyeceğiz'
    Genel

    Ertuğrul Özkök: Korkuyorum, alınıp götürülme endişem var
    Genel

    Meksika’da küçük uçak acil iniş yaparken düştü: En az 7 kişi öldü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.