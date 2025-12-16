Yasadışı bahis operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Medya’ya “yasa dışı bahis” ve “dolandırıcılık” suçlamalarıyla operasyon düzenledi.

Şüpheliler, Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın gözaltına alınırken, aralarında Gain Medya AŞ’nin de bulunduğu 7 firmaya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, MASAK raporuna göre, şüpheli Berkin Kaya’nın hesap hareketleri incelendiğinde çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemlerinin bulunduğu, nakit işlemlerinin kaynağının anlaşılamadığı, şahsın SWIFT işlemlerinin yoğun olduğu ve yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirdiği belirlenmiştir.” AA

