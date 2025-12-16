UCM Netanyahu kararında ısrarlı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Temyiz Dairesi, İsrail’in, Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emirlerine karşı yaptığı itirazı reddetti.
UCM’den yapılan açıklamaya göre, Temyiz Dairesi oy çoğunluğuyla Ön Dava Dairesi’nin 21 Kasım 2024 tarihli tutuklama emri çıkarılmasına ilişkin kararına dair İsrail’in itirazlarını reddetti. Temyiz Dairesi çoğunluğu, 2018’de Filistin’in yaptığı başvuruda ve 2021’deki bildirimde uluslararası nitelikteki “silahlı çatışma”nın taraflarından birinin İsrail olduğunun zaten belirlenmiş olduğunu ve 7 Ekim 2023 sonrası olayların aynı silahlı çatışma türü kapsamında değerlendirilebileceğine hükmetti.
AA