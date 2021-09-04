2 milyon balık yavrusu göletlere bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün Adana Su Ürünleri Üretim İstasyonunda yetiştirilen 2 milyon sazan yavrusu, Adana, Hatay, Mersin, Osmaniye ile Konya’da göl ve göletlere bırakıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden bir süre önce Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’ne devredilen Adana Su Ürünleri Üretim İstasyonu’nda yetiştirilen sazan balıklarının hasadı yapıldı. Hasat edilen 2 milyon balık yavrusu Adana, Hatay, Mersin, Osmaniye ve Konya’daki farklı göl ve göletlere salındı. Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, yaptığı açıklamada, bu sezonun bereketli bir üretim dönemi olduğunu söyledi. Göl ve göletlerdeki tabiî ekosistemin devamlılığı için her yıl balık yavrusu takviyesi yapıldığını belirten Tekin, “Burası 6 yıldır atıl durumda olan bir tesisti. Bakanlığımıza devri sonrasında sür’atle teknik personel görevlendirmesi yaparak burayı üretime hazır hale getirdik.” diye konuştu.

AA

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