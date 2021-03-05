"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MART 2021 CUMA - YIL: 52

7 milyon bina yıkılma riski taşıyor

05 Mart 2021, Cuma 21:29
Deprem kaynaklı can kayıplarında ilk sırada olan Türkiye’de 7 milyon bina yıkılma riski taşıyor, ülke nüfusunun yüzde 71’i ise deprem riski olan alanlarda yaşıyor.

Türkiye’de geçen yıl 24 Ocak’ta Elazığ, 14 Haziran’da Bingöl’de ve 30 Ekim’de İzmir’de olmak üzere ölümlerle sonuçlanan üç deprem meydana geldi ve toplamda 168 kişi can verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ülke nüfusunun yüzde 71’inin ise deprem riski olan alanlarda yaşadığını kaydetti. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, geçtiğimiz yıl gerçekleşen can kayıpları ile Türkiye, dünya genelinde ilk sırada yer alırken, genel olarak üçüncü oldu. Uzmanlara göre öncelikle fay yasasının çıkması gerekiyor. Konunu uzmanları yerel yönetim ile merkezi hükümetin birlikte hareket etmesi ve konutların yapı denetiminin de şart olduğu belirtiliyor.  İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, fay üzerindeki yerleşimin neden olduğu tehlikenin farkına ancak 99 depremiyle varıldığına dikkati çekerek “Son 21-22 yılda daha dikkatli olmaya, çürük zeminleri iyileştirmeye, depreme dayanıklı bina yapmaya başladık. Ancak her şey olması gerektiği gibi yürümüyor. Türkiye’de 99 yılı öncesi binalar problemli! Çünkü eskiden bir yeri imara açarken jeolojik etüt zorunluluğu yoktu! 99 depreminden sonra bilim insanları olarak, ‘Her ilin deprem master planı yapılsın. Ona göre kentsel dönüşümü ayarlayalım’ dedik. Öncelikle yerel yönetimin göreviydi. Ama 30 Ekim’deki İzmir depreminde 117 kişi öldü” şeklinde konuştu.

“Deprem olduktan sonra değil, olmadan önce harekete geçmeli”

Prof. Dr. Sözbilir, “Deprem olduktan sonra değil, olmadan önce harekete geçmeli. Türkiye’deki can kaybını azaltıcı önlem alınması gerekiyor. Deprem olmadan önce, insanların riskli yerlerde yaşamasını önlemek gerekiyor” şeklinde konuştu. Independent’deki habere göre TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube yönetim Kurulu Üyesi ve Balıkesir İl Sorumlusu Aysun Aykan da Türkiye’nin deprem kaynaklı ölümlerde dünyada 3. sırada olduğunu, 2020 verilerine göre ise ilk sırada bulunduğunu belirtti. 

7 yılda bir büyük deprem oluyor

“Türkiye Diri Fay” haritası baz alındığında, 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip yaklaşık 500 diri fayın bulunması sebebiyle büyük depremlerin de devam edeceğini belirten Jeoloji Mühendisi Aykan, istatistiki çalışmalara bakıldığında her 7 yılda bir büyük bir deprem olduğunun bilindiğini, 2020 yılında deprem sebebiyle bütün dünyada 201 kişinin vefat ettiğini ve bu kişilerden 168’inin Türkiye’den olduğunu söyledi.

Etiketler: bina, yıkılma, risk
Okunma Sayısı: 53
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    '2019'da 931 milyon metrik ton gıda israf edildi'

    Suriye'nin kuzeyine füze saldırısı: 1 ölü

    7 milyon bina yıkılma riski taşıyor

    BM’den Yemen için yeni bir uyarı daha

    Tahir Büyükkörükçü hoca rahmetle yad ediliyor

    Türkiye'de 11 bin 302 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    Myanmar'da tansiyon düşmüyor

    İçişleri Bakanlığı'ndan 'denetim' genelgesi

    MSB: Herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmadı

    Van, Hakkari ve Diyarbakır'da acılı ailelerden ortak çağrı: "Çocuklarımızı istiyoruz"

    Rusya: Kimyasal silah stoklarımızı imha ettik

    Erdoğan - Merkel görüşmesine ilişkin açıklama

    "Yaralılarımızın durumu şu anda iyi"

    Yüreğimiz yandı

    Bitlis Şehitleri dualarla...

    Papa Irak'ta

    Batı Şeria’da alarm zilleri çalıyor

    282 binden fazla İdlibli sivil evine döndü

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Arap Birliği'nin kararlarına tepki

    Tim komutanı Toykuyu'yu arama çalışması devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İtirafname
    M. Latif SALİHOĞLU

    Düşünün ki ne haldeyiz…
    Ahmet BATTAL

    Başkanlık görevine görevli başkana
    Süleyman KÖSMENE

    Kimsenin kalbini yarmak vazifemiz değildir!
    Genel

    Şimdi adalet arıyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Hadisleri inkâr eden deistlere cevap
    Faruk ÇAKIR

    İnanan ve güvenen çıkar mı?
    Osman ZENGİN

    İnternetten Nur dersleri ve internet gazete...
    Cevher İLHAN

    Terör örgütüyle “çözüm” akamete uğradı
    Şükrü BULUT

    Komünizm ölmedi, sokaklarımızda dolaşıyor...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.