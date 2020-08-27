Çatalca'daki kaçak yapılar yıkıldı

Çatalca Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucunda, Hazine arazilerinin üzerine imara aykırı şekilde inşa edilen 19 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğü tarafından yapılan işgalleri sonlandırmak amacıyla yıkım kararı alınan Karamandere, Oklalı, Subaşı ve Hallaçlı mahallelerindeki hatalı beyan sonucu yapı kayıt belgesi iptal edilen 19 yapının bulunduğu bölgede jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Yıkım sırasında bölgeye gelen Çatalca Belediye başkanı Mesut Üner, devletin 2017 yılında yapı kayıt belgesi için çıkardığını anımsatarak, 2017 sonunda inşa edilen yapıların iskana ve ruhsata aykırı ise yıkılması gerektiğini belirtti.

Üner, şunları kaydetti:

"Üzücü ama yıkımları yapmamız lazım. Burası Hazine'nin yeri. Çatalca’yı korumakla mükellefiz. Çatalca İstanbul’un en yeşil ilçelerinden biri. Çatalca’da bundan sonra hiç kimseye kaçak inşaat yaptırmamak için mücadele edeceğiz ve ediyoruz da... Çatalca İstanbul’un dörtte biri ve bu kadar büyük bir coğrafyada bazen imkanlar yetersiz kalıyor. Bu imkanlar yetersiz kaldığı zaman Valiliğimizle irtibata geçip aynı zamanda Çevre Şehircilik Bakanlığımızla da görüşüp onlardan da destek alarak Çatalca’da bu tip yapıların önüne geçmeye çalışıyoruz. Daha çok seçimlerden önce yapılan yapılar noktasındaydı ve bunları tespit ettik bugün de yıkımlarını sağlıyoruz."