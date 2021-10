En çok gıda israf eden üçüncü ülkeyiz

istegelsin’in CEO’su Sedat Yıldırım, “Türkiye kişi başına en çok gıda israf eden 3. ülke konumunda. Türkiye’de her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe atılıyor” dedi.

Gıda Perakendecilerinin ve tüketicilerin bu sorun için el ele sorumluluk alması gerektiğini belirten Yıldırım, istegelsin’in gıda alış verişinin geleceğini şekillendireceği marka vizyonunu paylaştı. Türkiye’nin taptaze süpermarketi istegelsin’in CEO’su Sedat Yıldırım, Türkiye’nin lider girişimcilik ve teknoloji konferansı Webrazzi Summit 2021’de, ‘Gıdanın ve Gıda Perakendeciliğinin Geleceği’ başlıklı konuşmasında dünya ve ülkemizdeki dev gıda israfı sorununa dikkat çekerken tüm Gıda Perakendecilerine ve tüketicilere bu gidişata el ele dur demek için çağrıda bulundu. Bu yıl hibrit bir modelle kısıtlı sayıda katılımcıyla offline ve online olarak gerçekleşen faaliyetteki konuşmasında Yıldırım, şunları söyledi: “Her yıl dünyada üretilen gıdanın üçte biri tarladan perakendecilere, işletmelere ve mutfaklarımıza uzanan tedarik zincirinde çöpe gidiyor. Bu israfın değeri yaklaşık 1 trilyon dolara denk geliyor. Türkiye’nin yıllık gayri safi millî hasılasının 1,4 katı her sene çöpe atılıyor.

Yapılan araştırmalara göre, eğer gıda israfı bir ülke olsaydı, dünyada ABD ve Çin’den sonra en fazla karbondioksit üreten üçüncü ülke olurdu. Ayrıca gıda israfı dünyadaki suyun azalmasına da sebep oluyor. Tüm bu israfın yanında dünyada her gün 25 bin kişi, her yıl yaklaşık 10 milyon insan açlıktan ölüyor. Dünyada 850 milyon insan açlık çekiyor ve her dokuz kişiden biri yatağa aç giriyor. Bu kadar insan açken, gıda israfının bu derecede yüksek olması anlaşılır bir durum değil.