"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 KASIM 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Erzurum'da iki katlı evde patlama: 1 yaralı

27 Kasım 2025, Perşembe 14:36
Erzurum'da iki katlı evde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Yakutiye ilçesine bağlı Rabiana Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil sobalı bir evde patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile doğalgaz arıza görevlileri sevk edildi.

Patlama sırasında evde bulunan Fevzi Algan yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan Fevzi Algan, sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri hem evde hem de patlama sonrası ikametin önündeki doğalgaz hattında meydana gelen yangına müdahale etti.

Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, olay yerine gelerek çalışmalarla ilgili ekiplerden bilgi aldı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın tamamen söndürüldü.

Mahalle sakinlerinden Ömer Tanas, gazetecilere, patlamanın yaşandığı evin yanındaki binada oturduğunu söyledi.

Patlama sesi duyduğunu anlatan Tanas, "Ben deprem sandım ve hemen sağa sola koşmaya başladım. Camdan baktığımda her tarafın duman içerisinde olduğunu gördüm. Kendimizi dışarı attığımızda doğalgaz borusunun patladığını söylediler. Bazı kişiler de olay yerinden geçerken koku olduğunu söyledi. Evde yaşlı bir ağabey oturuyordu, yaralı halde hastaneye götürdüler. Bizim evin arka bahçesi komple hasar aldı." diye konuştu.

Olayda patlama yaşanan evde büyük çapta hasar oluştu.

Ekiplerce hasar gören evin enkazının kaldırmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Doğalgaz firmasının açıklaması

PALEN Doğalgaz firmasından yapılan açıklamada, patlama sonrası ekiplerin ihbar üzerine olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Olay yerinde incelemeler yapıldığı aktarılan açıklamada, "Yapılan ilk incelemelerde, patlamanın yaşandığı konutta doğalgaz aboneliği ve tesisatının bulunmadığı, ancak yapı dışındaki servis kutusunun içinde vana ve bağlantı elemanlarının sökülmüş/yerinde olmadığı tespit edilmiştir. Kesin sebep, ilgili kurumların yürüttüğü soruşturma sonucunda netleşecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekiplerimiz, güvenlik tedbirleri kapsamında şebeke kontrolü için bölge regülatörlerinden gaz arzını kesmiş olup, şebekedeki ve servis kutularındaki gerekli kontroller tamamlandıktan sonra kademeli olarak gaz arzı yeniden sağlanmaya başlamıştır. 26 Kasım çarşamba günü Palandöken ilçesi Kayakyolu semti, Abdurrahman Gazi Mahallesi ve Mahsut Efendi Mahallesi'nde yaşanan şebeke kontrolü amaçlı gaz kesintisinin bugün Yoncalık semtinde yaşanan patlama ile ilgisi yoktur. PALEN, kurumlarla koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürmektedir. Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır."

AA

Okunma Sayısı: 72
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erzurum'da iki katlı evde patlama: 1 yaralı

    ABD'de saldırı sonrası tüm Afganların göçmenlik işlemleri durduruldu

    Sivas'ta göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları 11. gününde

    İstanbul-İzmir Otoyolu'nda otobüs yandı

    Endonezya Simeulue Adası'nda 6,6 büyüklüğünde deprem

    Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi

    İzmir'deki denetimlerde tonlarca tarihi geçmiş gıda ürün ele geçirildi

    Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız askeri vuruldu: Askerler öldü - Trump'tan olaya ilişkin açıklama

    Gine Bissau'da darbe oldu: 'Ülke yönetimini ele geçirdik'

    Adli Tıp Kurumu: Fatih'te ölen 4 kişilik aile, otelde uygulanan ilaca bağlı zehirlenmiş

    Siber güvenlik uzmanı Daniel: WhatsApp mesajları konum bilgisi de içeriyor

    28 futbolcunun 45 günlük hak mahrumiyeti cezaları onaylandı

    Hong Kong'da bir sitede yangın çıktı: 13 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

    Kadın cinayetlerine müebbet

    Kalıcı barış demokrasiyle olur

    Lavrov: İyi niyet yetmiyor

    Yardım beklerken vuruldular

    Sivil toplumdan AB’ye İsrail baskısı

    Çiftçinin borcu 1.1 trilyon TL’yi geçti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız askeri vuruldu: Askerler öldü - Trump'tan olaya ilişkin açıklama
    Genel

    Gençler Nevşehir’e koştu, kalpler muhabbetle coştu
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi
    Genel

    ABD'de saldırı sonrası tüm Afganların göçmenlik işlemleri durduruldu
    Genel

    İzmir'deki denetimlerde tonlarca tarihi geçmiş gıda ürün ele geçirildi
    Genel

    Endonezya Simeulue Adası'nda 6,6 büyüklüğünde deprem
    Genel

    İstanbul-İzmir Otoyolu'nda otobüs yandı
    Genel

    Sivas'ta göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları 11. gününde

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.