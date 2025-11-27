Özel’den İmralı açıklaması: AKP’den gizli ziyaret teklifi geldi

CHP lideri Özgür Özel, AKP’den İmralı ziyareti için kendilerine ‘gizli şekilde yapalım’ teklifi geldiğini söyledi.

Cumuriyet’in haberine göre, iktidarın bu konudaki tavrını samimiyetsiz bulduğunu söyleyen Özel, “Şimdi adaya gidildi, fotoğraf vermeye utanıyoruz! (Utanıyorlar) Biz daha kararımızı vermeden önce AKP’de etkili bir isim bize, “Siz de gelin adaya. Zaten video olmayacak, fotoğraf olmayacak. Ne gün gidildi, dönüldü belli olmayacak. Koster olmayacak, helikopter olacak. Gidildikten sonra, ‘O iş yapıldı’ denecek. Hatta istiyorsanız kimin gittiği bile gizli kalabilir, ‘CHP’den biri gitti’ deriz. İlla gelin” dedi. Ben de “Gitmek mi bu o zaman?” dedim. O da “Bu iş böyle olacak!” dedi” ifadelerini kullandı.