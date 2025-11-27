Vergi yükü adaletsiz dağılıyor

TBMM Genel Kurulunda, vergiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sürerken söz alan Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, mevcut vergi sisteminin adaletsizlik ürettiğini söyledi.

Altıntaş, devletin dürüst mükellefi değil, suç gelirleri üzerinden zenginleşen kesimleri hedef alması gerektiğini ifade etti. Konuşmasında, mevcut vergi uygulamalarının vatandaş üzerinde ağır baskı oluşturduğunu belirten Altıntaş, devletin, “kasıtlı olarak vergiden kaçanla gerçekten ekonomik zorluklar sebebiyle ödeme gücünü kaybeden namuslu mükellefi aynı kefeye koymasının adalet duygusunu zedelediğini” söyledi. “Asıl problem uçan kazlardır” Vergi adaletini bozan temel unsurun dar gelirli mükellef değil, büyük kaçakçılık ağları olduğunu belirten Altıntaş, vergicilikte kullanılan sınıflamayı hatırlatarak şöyle konuştu: “Kümesteki kazlar, bahçedeki kazlar ve uçan kazlar. Bizim derdimiz kümesteki veya bahçedeki kazlarla ilgili değildir, ‘uçan kazlarla’ alakalıdır. Asıl vergi sistemini bozanlar uçan kazlardır.” Uçan kazların gelir kalemlerini ise şöyle sıraladı: “Kara para, uyuşturucu, silâh ve insan kaçakçılığı gibi ağır suçlardan elde edilen gelirler… Rüşvet ve yolsuzluk yoluyla kazanılan paralar, kaynağı belirsiz servet transferleri, hayalî ihracatlar, sahte faturalar, offshore bankalar ve şirketler…” Bu yapıların hem devleti zarara uğrattığını hem de namuslu vatandaşın omzundaki yükü artırdığını söyledi. ANKARA - MEHMET KARA

