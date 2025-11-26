"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 KASIM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Axios: İsrail konusunda gerginlik yaşandı

26 Kasım 2025, Çarşamba 09:28
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Washington ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde İsrail konusu gündeme gelince tartışmanın hararetlendiği ve gerginlik yaşandığı iddia edildi.

Oval Ofiste ağırlandı, Trump’ı sevindirdi

 

Amerikan Axios haber platformunun iki ABD'li yetkili ve konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray'da 18 Kasım'daki toplantıda Suudi Arabistan'ın Abraham Anlaşmalarına katılması ve İsrail'le ilişkilerin normalleşmesi konusu Trump ve Bin Selman tarafından tartışılırken hararetlendiği belirtildi.

 

ABD Başkanı Trump ile Veliaht Prens bin Selman arasındaki görüşmede, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ardından Suudi Arabistan-İsrail ilişkilerinin normalleşmesine dair adımlar beklendiği belirtilmesine karşın kapalı kapılar ardındaki görüşmenin bazı bölümlerinin gergin geçtiği ileri sürüldü.

Trump'ın Veliaht Prens'e Abraham Anlaşmalarına katılmaları için baskı yapması üzerine görüşmenin gerginleştiği, Gazze saldırıları nedeniyle İsrail'e karşı Suudi Arabistan kamuoyundaki tepkiden dolayı Bin Selman'ın bunu yapamayacağını söylediği aktarıldı.

Habere göre, ABD'li kaynaklar, Suudi Arabistan'ın Abraham Anlaşmalarına katılma konusunda hazır olmadığını belirtirken kaynaklardan biri "Başkan (Trump) Suudilerin Abraham Anlaşmalarına katılmasını gerçekten istiyor. Onu ikna etmek için çok uğraştı. Dürüst bir görüşmeydi. Ancak Bin Selman güçlü bir adam. Kararlılığını korudu." ifadelerini kullandı.

Bin Selman'ın, İsrail ile ilişkileri normalleştirme karşılığında "İsrail'in Filistin devletinin kurulması için geri dönüşü olmaksızın, güvenilir ve zaman sınırı bulunan bir yol kabul etmesini" talep ettiği kaydedildi.

İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir önceki döneminde (2020) Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Fas gibi Arap ülkeleriyle Abraham Anlaşmaları adıyla normalleşme anlaşmaları imzalamıştı.

Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ardından Abraham Anlaşmalarının genişletilmesi ABD ve İsrail yönetimleri tarafından gündeme getirilmişti. Başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrail yönetimi, özellikle Suudi Arabistan'ın anlaşmaya dahil olmasını istediklerini beyan etmişti.

AA

Okunma Sayısı: 162
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Gazze, Filistin’in ayrılmaz bir parçasıdır, adil barış küresel bir zorunluluktur'

    BM Genel Sekreteri seçim süreci başladı

    Sudan'daki insani kriz felaket boyutunda!

    Axios: İsrail konusunda gerginlik yaşandı

    ABD'li Kongre üyesi Salazar: Venezuela'ya girmek üzereyiz

    Bir edebiyatçı yapay zekâya ne söyler?

    Suriye-Humus'ta 4 toplu mezar bulundu

    Galatasaray'ın "Şampiyonlar Ligi"ndeki kazanma serisi sona erdi

    İmralı’dan sonra sırada bunlar var

    Meclis Başkanlığından İmralı açıklaması: Görüşme olumlu geçti

    2 milyon İsrailli ruh hastası

    Gitmedim demişti, gittiği açıklandı

    Bahçeli: Muhatap İmralı

    Biz ancak milletin ayağına gideriz

    "Ne yaparlarsa yapsınlar Venezuela'yı ele geçiremeyecekler"

    İsrail, Lübnan'a "fosfor bombasıyla" saldırdı

    Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama: 1 personel yaralandı

    2026’da sınıflar boş kalabilir

    Köklü çözüm üretilmeli

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Galatasaray'ın "Şampiyonlar Ligi"ndeki kazanma serisi sona erdi
    Genel

    ABD'li Kongre üyesi Salazar: Venezuela'ya girmek üzereyiz
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Şanlıurfa’da Yeni Asya Neşriyat’a ilgi
    Genel

    Mersinlileri Bediüzzaman’la buluşturuyoruz
    Genel

    Suriye-Humus'ta 4 toplu mezar bulundu
    Genel

    Axios: İsrail konusunda gerginlik yaşandı
    Genel

    Sudan'daki insani kriz felaket boyutunda!
    Genel

    BM Genel Sekreteri seçim süreci başladı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.