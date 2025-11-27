Vergi, harç ve cezalara yüzde 25,49 zam

Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren kritik veri açıklandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılında vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranını belirleyen “Yeniden Değerleme Oranı”nı Resmî Gazete’de yayımladığı tebliğ ile resmîleştirdi. Yayınlanan tebliğe göre; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrası uyarınca hesaplanan yeniden değerleme oranı, 2026 yılı için %25,49 olarak tespit edildi. Yeniden değerleme oranı, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, devletin alacağı birçok vergi, harç ve cezanın artış miktarını belirliyor.
Haber Merkezi