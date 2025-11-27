"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 KASIM 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Hong Kong'daki yangında ölü sayısı 55'e çıktı, 279 kişiden haber alınamıyor

27 Kasım 2025, Perşembe 14:42
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po bölgesinde dün 8 apartmanın bulunduğu sitede çıkan yangında ölenlerin sayısının 55'e yükseldiği bildirildi.

Hong Kong İtfaiyesi yetkilileri, olay mahallinde düzenledikleri basın toplantısında yaptıkları açıklamada ölü ve yaralı sayısının arttığını belirtti.

Yangında şu ana dek aralarında bir itfaiyecinin de olduğu 55 kişi öldü, hastaneye kaldırılan 76 yaralıdan 28'inin sağlık durumunun ciddi, 15'inin ise kritik olduğu kaydedildi.

Dün öğle saatlerinde 1900'den fazla dairenin bulunduğu Wang Fuk Sitesi'nde başlayan yangın, binaların tadilatı için dış cepheye kurulu bambu iskeleler ve yanıcı izolasyon malzemeleri yüzünden hızla yayılmıştı.

Yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen sitede alevlerin sardığı 7 apartmandaki yangından 3'ü kontrol altına alınırken itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarını 24 saati aşkındır sürdürüyor.

İtfaiye ekiplerinin siteden aldıkları yardım çağrılarının büyük bölümüne yanıt verdiği, 279 kişiden ise halen haber alınamadığı kaydedildi.

3 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet yetkilileri, yangına ilişkin sitedeki tadilatı yürüten inşaat şirketinin iki müdürü ile danışman mühendis olmak üzere 3 kişiyi "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla gözaltına aldı.

Polis Başmüfettişi Eileen Chung Lai-yee, "Şirketin sorumlularının, olayda ağır ihmalinin bulunduğu ve bunun yangının hızla yayılmasına ve çok sayıda ölüye yol açtığına dair sebeplerimiz var." ifadesini kullandı.

Güvenlik Bakanı Chris Tang da ilk incelemelere göre yangının hızla yayılmasının olağan dışı olduğuna, buna büyük ölçüde plastik köpük yalıtım malzemesinin yol açtığına işaret ederek, "Bina duvarlarının kaplandığı materyalin, iskeleti çevreleyip kurulan ağların ve su geçirmez muşambanın yandığında alevlerin, standartlara uygun malzemelerde olması gerekenden daha hızlı yayıldığını gördük." açıklamasında bulundu.

Görgü tanıkları, yangının öğle saatlerinde çıkmasının, çalışanların evlerinde olmamasının ve kaçabilecek durumdakilerin evlerinden ayrılmasının ölü sayısının artmasını engellediğini dile getirdi.

Açıklama yapan Samuel Chan, "Bunun gece olduğunu düşünmek dahi istemiyorum, bakın yangın hala devam ediyor. Yangın sırasında böyle çok katlı bir apartmanın üst katlarında olduğunuzu düşünün, kurtulma şansınız çok az olurdu." ifadelerini kullandı.

Chan, itfaiye ekipleri henüz binalara girmediklerinden ölü sayısının artmasının beklendiğini, ölenlerin büyük bölümünün yangının çıktığı saatte evlerindeki yaşlılar olması ihtimalinin yüksek bulunduğu yorumunu yaptı.

5. seviye alarm verildi

Yangınların şiddeti için 5 kademeli derecelendirme sistemi kullanılan Hong Kong'da 17 yıl sonra ilk defa 5. seviye alarmı verildi.

Çevrede bulunan iki sitenin daha tahliye edildiğini bildiren yetkililer, kurulan 8 geçici barınağa yangından etkilenen 900 kişinin sığındığını belirtti.

Yetkililer, 140'tan fazla yangın söndürme aracının ve 800'ün üzerinde sağlık ve itfaiye personelinin olay yerine sevk edildiğini kaydetti.

Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, yangın nedeniyle çevre yolların ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

Devlet Başkanı Şi'den başsağlığı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, olayda ölenler için Hong Kong hükümetine başsağlığı dileyerek, Pekin'in Hong Kong ve Makau İşleri Ofisi'ne yerel hükümete yangınla mücadele için destek sağlaması talimatını verdi.

Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu, çok sayıda ölü ve yaralanmaya yol açan yangın nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirterek ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Lee, yangınla ilgili çalışmaları koordine etmek üzere kabinesiyle acil toplantı yaptı.

Olay, Hong Kong'da son 70 yıldaki en fazla ölüye yol açan yangın olarak kayıtlara geçti.

Yangının bambu iskelenin tutuşmasıyla çıkmış olabileceği iddia edildi

Hong Kong merkezli South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre, yangının çıkış sebebine ilişkin çeşitli iddialar ortaya atıldı.

31 katlı 8 bloktan oluşan konut alanının tadilatında çalışan işçilerin sigara içerek yangına sebep olduğu öne sürüldü, iskelenin yangına dayanıklılık seviyesi ve yanan molozların rüzgarla taşınarak hızla yayıldığı da iddialar arasında yer aldı.

Hong Kong Mühendisler Enstitüsünden yetkili Gary Au Gar-hoe, SCMP gazetesine yaptığı açıklamada, bambu iskelelerin, ağlarına yangın geciktirici uygulansa bile alev alabileceğini, yangında yayılan ısının komşu binaları tutuşturabileceğini belirtti.

Yangının boyutuna değinen Gary, bunun iskelede kullanılan yangın güvenliği malzemeleri, inşaat çalışmaları sırasında yangın güvenliği yönetimi ve işçiler arasında farkındalık gibi bir veya daha fazla alandaki potansiyel eksikliğe işaret ettiğini bildirdi.

Gary, yangının binalardan birinin alt katlarındaki iskelede başladığını, üst katlara ve içe doğru sıçradığını, rüzgarın da alevlerin yayılmasına etki ettiğini kaydetti.

AA

Okunma Sayısı: 326
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vergi, harç ve cezalara yüzde 25,49 zam

    Selvi: Erdoğan’ın sessizliği strateji gereği

    Özel’den İmralı açıklaması: AKP’den gizli ziyaret teklifi geldi

    Vergi yükü adaletsiz dağılıyor

    Hong Kong'daki yangında ölü sayısı 55'e çıktı, 279 kişiden haber alınamıyor

    Erzurum'da iki katlı evde patlama: 1 yaralı

    ABD'de saldırı sonrası tüm Afganların göçmenlik işlemleri durduruldu

    Sivas'ta göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları 11. gününde

    İstanbul-İzmir Otoyolu'nda otobüs yandı

    Endonezya Simeulue Adası'nda 6,6 büyüklüğünde deprem

    Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi

    İzmir'deki denetimlerde tonlarca tarihi geçmiş gıda ürün ele geçirildi

    Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız askeri vuruldu: Askerler öldü - Trump'tan olaya ilişkin açıklama

    Gine Bissau'da darbe oldu: 'Ülke yönetimini ele geçirdik'

    Adli Tıp Kurumu: Fatih'te ölen 4 kişilik aile, otelde uygulanan ilaca bağlı zehirlenmiş

    Siber güvenlik uzmanı Daniel: WhatsApp mesajları konum bilgisi de içeriyor

    28 futbolcunun 45 günlük hak mahrumiyeti cezaları onaylandı

    Hong Kong'da bir sitede yangın çıktı: 13 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

    Kadın cinayetlerine müebbet

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız askeri vuruldu: Askerler öldü - Trump'tan olaya ilişkin açıklama
    Genel

    Gençler Nevşehir’e koştu, kalpler muhabbetle coştu
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi
    Genel

    ABD'de saldırı sonrası tüm Afganların göçmenlik işlemleri durduruldu
    Genel

    İstanbul-İzmir Otoyolu'nda otobüs yandı
    Genel

    İzmir'deki denetimlerde tonlarca tarihi geçmiş gıda ürün ele geçirildi
    Genel

    Endonezya Simeulue Adası'nda 6,6 büyüklüğünde deprem
    Genel

    Sivas'ta göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları 11. gününde

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.