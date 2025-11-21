Esenyurt'ta bina ilaçlaması sonrası zehirlenme şüphesi: 1'i bebek 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Esenyurt'ta 5 katlı binanın bodrum katında yapılan haşere ilaçlamasının ardından 1'i bebek 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çınar Mahallesi 1463. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın bodrum katındaki dairede haşere ilaçlaması yapıldı. Binada oturan 1'i bebek 7 kişinin fenalaşması üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Rahatsızlanan bina sakinleri zehirlenme şüphesiyle, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından tahliye edilen apartmanda, AFAD ve UMKE ekipleri inceleme yapıyor. İl Sağlık Müdürü Güner'den açıklama İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, olaya ilişkin, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Esenyurt'ta bir binanın bodrum katında yapılan ilaçlama nedeniyle, aralarında 1 bebeğin de bulunduğu toplamda 7 vatandaşımız zehirlenme şüphesiyle etkilenmiştir." ifadesini kullandı. Olay yerine süratle 5 ambulans, 1 UMKE aracı ve toplam 17 sağlık personelinin yönlendirildiğini kaydeden Güner, "Bölgeye ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerimizin müdahalesinin ardından vatandaşlarımız hastaneye kaldırılmıştır. Tüm vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyidir ve tedavileri sürmektedir." açıklamasında bulundu. AA

