ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 KASIM 2025 ÇARŞAMBA

Hafta boyunca yağış yok

19 Kasım 2025, Çarşamba 15:58
Bu hafta boyunca yurt genelinde hava yağışsız ve kurak olacak. Sıcaklıklar, Ankara'da 18 ila 19, İstanbul'da 20 ila 21 ve İzmir'de 23 ila 25 derecelerde seyredecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, bu hafta için beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tekin, yurdun hafta boyunca yağışsız ve kurak havanın etkisi altında olacağını bildirdi.

Yurdun büyük bölümünde yağış beklenmediğini, havanın parçalı ve az bulutlu olacağını söyleyen Tekin, özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pusun etkisini göstereceğini aktardı.

Trakya'nın batısında Kırklareli, Edirne çevreleri ile Kıyı Ege'de hafif orta kuvvette sağanak geçiş olacağını, yurdun batı kesimlerinde, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güneyden esen rüzgarın kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceğini ifade eden Tekin, denizcileri ve vatandaşları kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyardı.

Tekin, üç büyükşehirde bu hafta yağış beklenmediğini belirterek, sıcaklıkların Ankara'da 18 ila 19, İstanbul'da 20 ila 21 ve İzmir'de ise 23 ila 25 derecelerde seyredeceğini kaydetti.

AA

