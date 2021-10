Hekimlerden ‘Beyaz Yürüyüş’

Özlük ve ekonomik haklarını talep eden hekimler, ‘Beyaz Yürüyüş’ sloganıyla İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüş düzenleyecek.

Türk Tabipler Birliği (TTB) öncülüğünde hekimler, 23 Kasım’da İstanbul’dan Ankara’ya “Beyaz Yürüyüş” gerçekleştirecek. Hekimlerin gündeminde pandemi dönemindeki yoğun çalışma şartları, mobbing, 5 dakikada randevu, uzun nöbet saatleri, verilmeyen özlük ve ekonomik hakları olacak. Hekimler, 27 Kasım’da Ankara’ya ulaştıktan sonra büyük bir forum düzenleyecek, taleplerini ve çözüm önerilerini açıklayacak. Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Dr. Ali Karakoç, yürüyüşe kadar çeşitli eylem ve faaliyet planladıklarını belirtti.

Karakoç, “Yürüyüş boyunca geçtiğimiz her ilde kamuoyu oluşturacağız, seslerimizi duyuracağız. Her ilin de kendi sorunları var. Hekim arkadaşlarımız bu sürecin içerisinde olacak” dedi. Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Karakoç, eylem ve faaliyetlerinin temel iki başlığının “5 dakikada randevunun son bulması” ve “Covid-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi” olduğunu söyledi. Hekimlerin emekliliklerine 7 bin 200 ek göstergenin yansıtılmasını istediklerini belirten Karakoç, “Bunları dile getireceğiz. Bulunduğumuz her ilde, bölgede hekim arkadaşlarımızla buluş, bu durumları kamuoyuna duyuracağız” diye konuştu. (Haber merkezi)