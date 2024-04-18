Muhtarlık görevinde 47 yılı geride bıraktı

Kastamonu’da ilk kez 24 yaşında muhtar olan 71 yaşındaki Mehmet Başaran, 10. kez girdiği muhtarlık yarışında rakiplerini geride bırakarak yeniden muhtarlığa seçildi.

Başaran, 1977 yılında 24 yaşındayken amcasını yenerek ilk kez muhtarlığa seçildi. O günden bu yana tüm seçimleri kazanan Başaran, 31 Mart’ta 10. kez katıldığı muhtarlık yarışında rakiplerini geride bırakarak yeniden muhtar oldu. Mehmet Başaran, köyüne hizmet etmekten mutlu olduğunu söyledi.

24 YAŞIMDA AMCAMA KARŞI SEÇİMİ KAZANDIM

Muhtarlığının bir şakayla başladığını belirten Başaran, şöyle konuştu: “Askerden geleli 1,5-2 yıl olmuştu, seçim yaklaşmıştı. Eski muhtar olan amcamla hayvan otlatmadan geliyordum. ‘Bu seçimde köye muhtar kimi yapacağız?’ dedi. Ben de şakayla, ‘Amca beni görmüyor musunuz?’ dedim. Birkaç gün sonra köyde herkes, ‘Muhtar oluyormuşsun’ dedi. ‘Ben böyle bir şey düşünmedim, amcama böyle söyledim. Uygun görürseniz inşallah olurum’ dedim. Sonra köylümüz de uygun gördü, 1977 seçimlerinde muhtar oldum.”