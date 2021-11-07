Pastırma sıcakları geldi

“Sonbaharda havaların soğumasının ardından yaşanan güneşli sıcak günler” anlamında kullanılan “pastırma yazı’’, genellikle ekim ayının sonları ve kasım ayının başlarında görülüyor.

Türkiye, 1 hafta süreceği tahmin edilen pastırma sıcaklıklarının etkisi altına girdi. Uzmanlar, sıcaklık değişimlerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söylüyor.

“Sonbaharda havaların soğumasının ardından yaşanan güneşli sıcak günler” anlamında kullanılan ve “pastırma sıcaklıkları” olarak da ifade edilen “pastırma yazı’’, genellikle Ekim ayının sonları ve Kasım ayının başlarında görülüyor. Pastırma sıcaklıkları bu sene de Türkiye genelinde etkisini hissettirecek.

1 hafta sürecek

İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, pastırma sıcaklarının sonbahar mevsiminde kışa geçmeden yani kasım ayının ilk haftalarına denk geldiğini söyledi.

“Pastırma yazı” denilen ılık havanın, soğuk havaların başlangıcının ardından etkili olduğunu belirten Özdemir, “Bu sene de aynı şekilde 4 Kasım’da pastırma sıcaklıkları etkisini göstermeye başladı. Pastırma sıcaklıkları 1 hafta boyunca kendisini hissettirecek” dedi.

“Yağışlı havalar bekliyoruz”

Özdemir, bu dönemde Türkiye’nin her yerinde sıcaklığın artacağını vurgulayarak, şu bilgileri verdi: “5 derecelik bir sıcaklık artışı yaşanacak. İstanbul’da, Marmara Bölgesi’nde sıcaklıklar 20 dereceye ulaşacak. Ege, Akdeniz taraflarında sıcaklık 25 derecenin üzerinde olacak ve yer yer 27 dereceye kadar çıkacak. Yani bu dönemde denize rahatlıkla girilebilir. Anadolu’da da sıcaklık yaşanacak, ancak İç Anadolu Bölgesinde gece gündüz arasında en az 6-7 derecelik bir fark olacak. 11-12 Kasım’a kadar pastırma sıcaklıkları dediğimiz sonbahardaki ılık hava etkisini gösterecek. Bu dönemde dikkatli olmamız lâzım. Geceleri sıcaklık azalacak. Yazdan çıkıyoruz, ama kışlıkları bu havada ihmal etmememiz lâzım. Gece ve gündüz sıcaklığı farkı hastalıklara neden olabilir. Pastırma sıcaklıklarının ardından yağışlı havalar bekliyoruz. Sistemler onu gösteriyor. Bir haftadan sonra kışlıkları çıkartacağız. Yani hava soğumaya başlayacak. Bu sene modeller Türkiye’de de kar yağışını işaret ediyor. Bu da bizim için çok önemli.”