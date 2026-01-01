Soğuklar donduracak

2026 yılının ilk gününe kar örtüsüyle uyanan Türkiye, Rusya ve İzlanda üzerinden gelen çifte soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi.

Meteoroloji, İstanbul’da dondurucu soğukların 14 gün süreceğini açıklarken; Bolu’da termometrelerin eksi 14 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. 63 ilde kar yağışı etkisini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 31 şehir için “sarı kodlu” uyarı yayımladı. Doğu Karadeniz’de yoğun kar ve çığ riski, Güneydoğu’da kuvvetli kar yağışı, iç kesimlerde ise şiddetli soğuklara karşı dikkatli olunması istendi. İstanbul’da soğuk hava etkisinin yaklaşık iki hafta devam edeceği belirtiliyor. Haber Merkezi

