Sokağa çıkmak artık lüks oldu

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, “Bayramda her zaman bir yoğunluk olur ama bayram dışında geçen seneki gördüğümüz yoğunluğu görmeyeceğiz. Artık lüks oldu. Sokağa çıkmak lüks aslında şu an” dedi.

Turizm sezonu başlarken; Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu ve Sinop Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, sezona yönelik beklentilerini anlattı. Kent Meydanı Projesi’nin zamanında yapılmamasını eleştiren Çobanoğlu, şöyle konuştu: “Bizim kent merkezimizde turizmi etkileyen olumsuz etkenler var. Biz kentimizi neredeyse turistlere gelmeyin diyecek duruma getirdik. Kent Meydanı Projesi çalışmaları yapıldığı için bunu anlayabiliyoruz. Tam sezonun açıldığı günlerde bu çalışmanın önceden önleminin alınması gerekirdi. Tahmin ediyorum ki ekonomik kaygılardan dolayı müteahhit büyük ihtimalle bu işi kendi sistemine göre planladığı gibi yapmaya çalışıyor ama burada şehir içindeki insanlar zaten çok büyük sıkıntı çekiyor. Bir de üstüne ekonomik kriz girince müteahhit açısından sıkıntı oluşmuş olabilir ama sonuçta bunun böyle olacağı belli olacağı için bunun önleminin önceden alınması gerekirdi. Doğru bir projeyi yanlış şekilde yapıyorlar.

Her şeyin fiyatı arttı

Zaten bizim çok tercih etmediğimiz şekilde bize gelen turistlerin çoğu düşük gelir grubundan idi. Artık onların da birçoğu gelemeyecek. Yakıt arttı. Mazot arttı. Konaklama arttı. Yiyecek içecek arttı. Artık her şey arttı. Bugün sokağa çıkıp bir yerde bir yemek yiyorsunuz geçen senenin 2-3 katı oldu her şey. Böyle olunca tabi insanların geçen seneki gibi tatile gitme şanslarının çok olduğunu düşünmüyorum. Bayramda her zaman bir yoğunluk olur ama bayram dışında geçen sene ki gördüğümüz yoğunluğu görmeyeceğiz. Artık lüks oldu. Sokağa çıkmak lüks aslında şu an.”

Sinop - anka