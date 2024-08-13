Sonbahar da sıcak geçecek

Dünya küresel ısınmayla mücadelesine devam ederken, yazın kavurucu sıcaklarından sonra serinlemek isteyenler sonbahar aylarını iple çekiyor.

Fakat, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) tarafından yapılan sezonluk tahminlere göre sonbahar ayları da sıcak geçecek. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Barış Önol ECMWF sezonluk tahminleri kapsamında paylaştığı haritalar ile sonbahar aylarına dair uyardı. ECBWF tarafından sonbahar aylarına ilişkin paylaşılan ve sıcaklık tahminlerini gösteren haritayı değerlendiren Prof. Dr. Barış Önol, “Kırmızı gezegen serisine son hızla devam ediyoruz. Bahar, yaz derken şimdi de sonbahar aylarının öngörüleri çok sıcak bir döneme işaret ediyor. Hem de Pasifik’te El Nino bitmiş, La Nina başlamışken. 1 Ekim’de başlayacak ‘su yılı’ için de bu sıcaklık tahminleri önemli. El Nino nisan ayında bitti ve yazın La Nina’ya geçtik. 11 yıllık güneş döngüsünden genel radyasyon pik dönemde yüzde 0,1 kadar artar, onun etkisi de yaklaşık +0.2 santigrat derece” ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi