"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Taş ocakları köylüyü bitirdi

22 Haziran 2021, Salı 20:00
Samsun Çevre Platformu: Yeraltı suları kirleniyor, tarım ve hayvancılık olumsuz etkileniyor

Samsun, verimli ovaları ve düz yapısı ile Karadeniz bölgesinin tarıma en elverişli ili. Ancak son yıllarda gelişen ekolojik talan bölgeyi bir tarım şehri olmaktan çıkarmak üzere. Özellikle Kavak ilçesinde yoğunlaşan ekolojik talan, geçmişte bölgenin en iyi fasulyelerinin yetiştiği tarlaları ekilemez hale getirdi.

İlçenin ortasından geçen Samsun-Ankara Karayolu’nun güney kesimi taş ocağı ve çimento fabrikaları ile kuzey kesimi ise altın madeniyle adeta işgal edilmiş durumda. Artıgerçek’deki habere göre Güney kesimde bulunan irili ufaklı çok sayıda taş ocağı ve fabrikalardan çıkan tozlar bölgeyi yaşanmaz hale getirdi. Ruhsatı biten, ama hâlâ çalıştırılan taş ocaklarına karşı yöre halkının bütün itirazları ise sonuçsuz kalıyor.

Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) Sözcüsü Mehmet Özdağ, Ocak ayında 6231 sayılı Orman Kanunu’nun 16, 17 ve 18’inci maddelerinde yapılan değişikliklerle orman alanları içerisinde her türlü madencilik faaliyetine izin verildiğini hatırlattı.

‘Bizi insan yerine koymuyorlar’

Taş ocaklarının da maden olarak geçtiği için kolayca ruhsatlandırıldığını aktaran Kavak’ın güney kesiminde Bekdemir Dağı’nın etrafında 4 büyük taş ocağının faaliyetlerine devam ettiğini kaydetti. 2 dakikada bir 30 tonluk kamyonlarla sürekli malzeme taşındığını aktaran Özdağ, “Taş ocaklarının yoğun bulunduğu Bekdemir, bu yörenin hemen hemen en yüksek kot seviyesine sahip bölgesidir. Dolayısıyla Bekdemir bölgesindeki akarsu ya da yer altı sularının kirletilmesi alt kotlardaki köyleri ve köylerdeki tarım ve hayvancılığı olumsuz etkiliyor. O nedenle bu tür faaliyetlerin bu kadar kolay ruhsatlandırılması kırsalın bitirilmesidir” diye konuştu. Dağardı Mahallesi sakinlerinden Musa Lafçı, 100 senedir ekip biçtikleri bahçelerin zorla istimlâk edildiğini söyledi. Taş ocağının küçük bir alanda başladıktan sonra yıkama tesisleri ile büyütüldüğünü kaydeden Lafçı, “‘Biz buraya başlıyoruz, ama razı mısınız? Bir talebiniz var mı?’ diyen yok. Köylüyü insan yerine koymuyorlar. Sadece zengine hizmet ediyorlar. Taş ocakları ve çimento fabrikalarının tozu tüm bitkileri öldürüyor. Köylüyü bitirdiler.” dedi.

Okunma Sayısı: 215
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dujarrec: Şeyh Cerrah'taki son gelişmeler bizi endişelendiriyor

    Dünya genelinde son 24 saat

    Hukuka ve seçime sahip çıkın

    Ücretliler gıda fiyatlarının altında ezildi

    Kalabalıklardan uzak duralım

    Milli irade saptırılamaz

    Müsilaja 10 maddelik çözüm teklifi

    Türkiye'ye yatırımlar azaldı

    Taş ocakları köylüyü bitirdi

    6143 kişinin testi pozitif çıktı

    Kırşehir'den tüm illere gönderilecek

    Çifte maaşa AYM’den iptal

    ABD: Türkiye kabul etti

    Yüzlerce Hafız yetiştiren Mahmud Aslani vefat etti

    Özür dilemek yeterli değil

    Korkmaz’a 225 yıl hapis talebi

    Yerli aşının adı 'TURKOVAC' olarak belirlendi

    ABD heyeti Türkiye'ye geliyor

    Gelir eşitsizliği en fazla İstanbul bölgesinde

    MİT'in Irak'taki operasyonuyla etkisiz hale getirildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İslamköy’den Barla’ya
    Ahmet BATTAL

    İnsanın adalet terazisinin ölçme kapasitesi
    Cevher İLHAN

    “Millet ittifakı”nı zaafa uğratma senaryosu
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kur’ân’ın güzel kadın tanımı
    Süleyman KÖSMENE

    İbadetler ritüel değil, ruhu besleyen emirdirler
    Genel

    Müsilaja 10 maddelik çözüm teklifi
    Faruk ÇAKIR

    Bu israf nasıl önlenecek?
    Raşit YÜCEL

    Hazreti Ali (ra) ve Hilâfeti
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Hukuka ve seçime sahip çıkın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.