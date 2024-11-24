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24 KASIM 2024 PAZAR - YIL: 55

Tekirdağ Bekir İbiş Sosyal Tesisleri'nin temeli atılıyor

24 Kasım 2024, Pazar 02:35
SENE BOYU OKUMA PROGRAMLARININ YAPILACAĞI, GENÇLER İÇİN SOSYAL AKTİVİTE İMKÂNLARININ SUNULACAĞI TESİS, AİLELERE DE HİZMET VERECEK.

Tekirdağ Bekir İbiş Sosyal Tesislerinin temeli dualarla atıldı

NURSEZA PARLAKOĞLU - YENİ ASYA

Tekirdağ Bekir İbiş Sosyal Tesisleri temel atma töreni Yeni Asya Eğitim Kültür ve Araştırma Vakfı tarafından bugün saat 12.00’da gerçekleştirilecek. Vakıftan yapılan açıklamada, “İman kurtarma hizmetine katılmak ister misiniz? Öyleyse buyurun! Sizi, Tekirdağ Yeni Asya Bekir İbiş Sosyal Tesislerinde okumaya, okutmaya, kamp yapmaya, nefes almaya, okuyanlara yardımcı olmaya, tesislere destek vermeye davet ediyoruz” denildi. 

12 AY BOYUNCA HİZMET VERECEK

Açıklamada tesisin gençlerle birlikte; beylere, hanımlare ve ailelere de hitap edeceği ve 12 ay boyunca aktif olacağına dikkat çekildi. İnşaatın başladığı belirtilen açıklamada “İnşaatta demir, çimento ve işçilik gibi çeşitli kalemlerde masraflarımız var. Gelecek yaz sezonuna kadar en az bir binayı ve yüzme havuzunu yapabilmek arzusundayız. Sizlerin destekleriyle kısa zamanda yapıp bitireceğiz inşallah. Tesis geçmiş dönemde sadece yaz döneminde 500 öğrenciye hitap edebiliyordu. İnşallah daha çok öğrenciye, gençlere ve ailelere Sosyal Aktivite ve Eğitim Hizmetleri verebilecek kapasitede olacak. Arazinin tapusu Yeni Asya Vakfına aittir” ifadeleri kullanıldı.

Teknik bilgiler 

- Temel 580 m2

- Bodrum kat 580 m2

- Zemin kat 580 m2

- Teras kat 300 m2

- Toplam inşaat alanı 1460 m2

- Bahçe duvarları ile beraber 1100 m2

- C35 beton kullanılacak  

- Toplamda 90 ton demir kullanılacak.

- 3100 m2 kalıp işçiliği var.

- Binamız bodrum, zemin ve teras olmak üzere 3 kat olacak.

- Kaba inşaatın maliyeti  10.000.000,00 TL’dir...

DESTEK İÇİN

Tesise destek olmak isteyen okuyucularımız Yeni Asya Kültür Vakfı’nın  TR71 0020 3000 0871 1911 0000 10 numaralı IBAN’ı üzerinden katkıda bulunabilirler.

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