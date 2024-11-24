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24 KASIM 2024 PAZAR - YIL: 55

Tekirdağ Bekir İbiş Sosyal Tesislerinin temeli dualarla atıldı

24 Kasım 2024, Pazar 16:48
Tekirdağ Yeni Asya Temsilciliği tarafından organize edilen Tekirdağ Bekir İbiş Sosyal Tesisleri Temel Atma Töreni, dün İstanbul, Edirne, Kırklareli, Lüleburgaz, Çorlu, Malkara il ve ilçelerinden yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Çevresi çam, orman, meyve ağaçları ile çevrili, güzel bir alanda konumlanmış olan tesis hakkında İnşaat Mühendisi Hakan Tamtabak şu bilgileri verdi: "13 dönüm imarlı, 5 dönüm imarsız olarak 18 dönüm arazimiz mevcut. İçinde 8 tane 1+0 4 tane 1+1 suit daireler var. Bir bina ile ‘Bismillah’ dedik. Bu şekilde 4 bina yapma hakkımız var." 

Kur'ân-ı Kerim tilâvetinin ardından, Tekirdağ'dan Erdoğan Orhan tesislerin ilk yıllarına dair hatıralarını anlattı. Orhan, tesislerin bugüne kadar Türkiye genelinden 5 bin öğrenci ile bürokratlar ve bakanları ağırladığını söyledi. 

Hayırlı hizmetlere vesile olması duasıyla kurdela kesildi. Tesisler adına kesilen kurbanın kavurması, soğuk ama güneşin yüzünü gösterdiği bir ortamda, törene iştirak eden hanımlar ve beylere servis edildi. 

Türkiye'de ilk

Tesislerin yapım heyetinde hizmet veren Çorlu'dan Mehmet Aksoy, içinde havuz, spor ve diğer sosyal faaliyetleri barındıran tesis olarak Türkiye'de ilk olduğunu vurguladı.

Aksoy, özellikle gençler olmak üzere herkese hitap edeceğini belirttiği tesislerin, çocuklar ve gençlerin iman hizmeti dairesinde yetişmesi için önemini vurguladı.

Aksoy, tesislerin Risale-i Nur hizmetlerinin yürütülmesinde bir fabrika hükmünde, Cennet köşesi bir yer olacağını kaydetti. 

Gelecek yaz sezonuna kadar en az bir bina ve yüzme salonunun tamamlanması hedeflenen tesisin inşaat masrafları için hayırseverlerden yardım bekleniyor.

Lütfiye Kef - Tekirdağ

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