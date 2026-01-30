"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Bazı köyler isimleriyle de dikkat çekiyor

30 Ocak 2026, Cuma 18:00
Türkiye'de resmi kayıtlara göre 18 bin 215 köy bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, en fazla köy 1231 ile Sivas’ta bulunuyor. Sivas’ı 1054 köyle Kastamonu takip ediyor.

En az köy sayısına sahip il 43 köyle Yalova olurken, bu ili 131 köyle Niğde takip ediyor.

Türkiye'deki köy isimleri uzunluklarına göre sıralandığında, Uşak'ın Merkez ilçesine bağlı "Halilefendi Çiftliğiköyü" 23 harfle en uzun isim olarak öne çıkıyor, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki "Koşuburnutürkmenleri" köyü ise 20 harfle ikinci sırada.

En kısa isimler arasında ise Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Dut, Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Ece, Siirt'in Şirvan ilçesindeki Oya, Ardahan'ın Hanak ilçesindeki Geç, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Efe ve Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki Bük bulunuyor.

Haritada dikkati çeken isimlere sahip köyler de yer alıyor. Örnekler şöyle:

"Çorum'un Sungurlu ilçesindeki 'Bunalan', 'Dertli' ve 'Asayiş', Erzincan'ın İliç ilçesindeki 'Çöpler', Kırşehir'in Mucur ilçesindeki 'Bazlamaç', Yozgat'ın Şefaatli ilçesindeki 'Kaygılı', Iğdır merkezdeki 'Panik', Kütahya'nın Şaphane ilçesindeki 'Gaipler', Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki 'Ürküt', Kars'ın Kağızman ilçesindeki 'Çilehane', Çanakkale'nin Çan ilçesindeki 'Dondurma', Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki 'Dokuz', Sivas'ın İmranlı ilçesindeki 'Sinek' köyü."

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'na göre, yeniden köy kurulması veya yerinin değiştirilmesi, ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının onayıyla yapılıyor.

Köylerin aynı ilçe içinde bir bucaktan başka bir bucağa bağlanması, köy adlarının değiştirilmesi, köylerin birleştirilmesi ve ayrılması, bir mahalle veya semtin o köyden ayrılıp başka bir köy ile birleştirilmesinde de aynı usul uygulanıyor.

