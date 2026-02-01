Can kardeşlerin okuma programı neşesi

NEVŞEHİR - HEDİYE BALLIKAYA

Selamünaleyküm can arkadaşlarım.

Sizlere çok güzel bir haberle geldim. Biz Nevşehir can kardeşleri olarak iki günlük bir okuma programı yaptık. O kadar güzeldi ki, iki gün bize yetmedi, her gün okul gibi gelsek yine de usanmazdık. Programımız çok bereketli, verimli, keyifli geçti. Rabbimiz fazlı, ikramı ile masum çocukların yüzü hürmetine halis niyetleri en güzel şekilde neticelendiriyor.

Çocukları mutlu etmek, annelerinin de dualarını almak ölçülemez bir kıymette. Programımızda Risale-i Nur dersleri vardı. Meyve eşliğinde ilmihal dersleri yaptık. Birlikte namaz kıldık, tesbihat okuduk. Oyunlar oynadık. Annelerin hazırladığı nefis ikramlarla mide şenliği yaptık. Etkinlikler yaptık. Elhamdülillah çok güzel bir programı tamamladık. Yeni programlarda görüşmek duasıyla ayrıldık.