Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.34'te merkez üssü Pülümür ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Valilikten yapılan açıklamada, depremin ardından ilgili birimler tarafından saha taraması yapıldığı belirtildi. Şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durumun bulunmadığı bildirilen açıklamada, "Saha taramalarına devam edilmektedir. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 112 Acil çağrı merkezimizim 7/24 halkımızın hizmetindedir." ifadelerine yer verildi. AA

Okunma Sayısı: 204

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.