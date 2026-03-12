Guterres’ten Ramazan ziyareti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere bilgilendirmelerde bulundu.

Dujarric, “Bildiğiniz gibi Genel Sekreter Antonio Guterres, her yıl Ramazan ayı dayanışma ziyareti gerçekleştirir. Bu yıl BM Mülteciler Yüksek Komiseri ve ardından Genel Sekreter olarak görev yaptığı süre boyunca Türk halkının olağanüstü cömertliğine saygı göstermek amacıyla Türkiye’ye, başkent Ankara’ya gidecek” dedi. Türkiye’nin şiddet ve zulümden kaçmak zorunda kalan milyonlarca insana kapılarını açtığını aktaran Dujarric, Genel Sekreter’in ziyareti sırasında Türkiye’deki mültecileri desteklemek için çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geleceğini belirtti. AA

