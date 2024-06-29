Yurdun çeşitli bölgelerinde orman yangınları çıktı

Yurdun çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarına müdahaleler devam ediyor.

İzmir'de bugün 8'i orman, 8'i kırsal alanda olmak üzere toplam 16 yangın çıktı, yangınlardan 11'i kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte 16 yangın çıktı.

Yangınlara 11 uçak, 27 helikopter, 171 arazöz ve iş makinesi, 972 personel ile müdahale edildi.

Yangınlardan 11'i kontrol altına alındı.

Çeşme, Menderes, Menemen, Selçuk ve Torbalı ilçelerindeki yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Selçuk - Kuşadası kara yolu Pamucak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 18 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi.

Yangının saat 17.12'de çıktığı ve ilk müdahalenin 17.20'de gerçekleştirildiği bildirildi.

Yangın nedeniyle Arvalya mevkisinde, Selçuk-Kuşadası kara yolu araç trafiğine kapatıldı. Müdahale sonrası, ulaşım kontrollü sağlanmaya başladı.

Evler, oteller ve barınak boşaltıldı

Rüzgarın da etkisiyle Kuşadası yönüne ilerleyen yangın nedeniyle, Bayraklıdede Mahallesi'nde bulunan 2 otel ve evler tahliye edildi. Burada konaklayanların, çevredeki diğer otellere yönlendirildiği öğrenildi.

Ayrıca Selçuk Belediyesine ait hayvan barınağı boşaltıldı. Hayvanlar, İzmir Büyükşehir Belediyesinin barınaklarına gönderildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

"Yangının enerjisi düşmüş durumda"

İzmir Valisi Süleyman Elban, Selçuk'ta yangın kriz merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün kentte sabahtan itibaren irili ufaklı 17 yangın çıktığını, bunun 5'inin küçük, 12'sinin ise büyük olduğunu söyledi.

Yangınların 2'si dışında diğerlerinin kontrol altına alındığını belirten Elban, "Menderes'te 2 farklı yangınımız vardı, birisi Şaşal bölgesinde birisi de Çamönü köyünde. Şaşal bölgesindeki de kontrol altına alındı. Çamönü köyündeki yangınımız henüz kontrol altına alınmamakla birlikte yangının şiddetinde ciddi bir azalma var." bilgisini verdi.

Selçuk'un Pamucak mevkisindeki yangının saat 17.12 itibarıyla başladığını ve 8 dakika sonra hava araçlarının yangına hızla müdahale ettiğini vurgulayan Elban, şöyle devam etti:

"Pamucak ve Menderes'te Allah'a şükür can kaybımız ya da yaralımız bulunmuyor. Menderes'te yerleşim yeri dışında bulunan evde birer oda ya da bir eklenti bölümünde hafif bir yangın oldu. Orman dışında büyük bir zararımız olmadı. Burada da yine çok şükür yerleşim yerlerine ciddi bir tehdit gözükmüyor. Yangın biliyorsunuz Selçuk-Kuşadası sınırında başladı. Daha sonra yangın Kuşadası tarafına sirayet etti. Ancak biraz önce bölge müdürümüz ve diğer ekiple havadan yangını takip ettik. Özellikle Kuşadası ve diğer bölgelerde yangının enerjisi düşmüş durumda. Kontrol altına alınmadı ancak başladığı saatlerdeki yoğun bir yangın şiddeti de yok."

Selçuk'taki yangının küçük bir tarlanın olduğu bölgeden çıktığını hatırlatan Vali Elban, şu an için bir gözaltı olmadığını ancak jandarmanın konuyu detaylıca araştırdığını sözlerine ekledi.

Tire ilçesinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Hasançavuşlar Mahallesi Mersindere mevkisindeki ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tire Kaymakamı Vural Karagül ile Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu da bölgede çalışmaları takip etti.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Karacadağ mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 13 helikopter, 35 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü, yangının 12.53'te çıktığını, ilk müdahalenin 13.05'te gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangın nedeniyle ormanlık alanda bulunan hobi bahçesi tarzındaki bazı evler tahliye edildi. Jandarma ekipleri evlerin olduğu bölgede sirenler çalarak vatandaşların alandan ayrılmasını istedi.

Menderes Belediye Başkanı Çiçek'ten açıklama

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Öğle saatlerinde çıkan ve Değirmendere, Çamönü, Ataköy mahallerimizi etkileyen yangına karşı belediye ekiplerimizin de desteğiyle Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu felaket sona erer. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."

Bakan Yumaklı: Orman yangınlarıyla mücadelemiz sürüyor

Bakan İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten, orman yangınlarına ilişkin videolu paylaşım yaptı.

Orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İzmir'de devam eden Selçuk, Menderes, Torbalı, Menemen ve Çeşme yangınlarına 11 uçak, 27 helikopter, 171 arazöz ve iş makinesi ile 972 personel sevk edildi. Yangının başladığı ilk andan itibaren ormanın kahramanları cansiparane mücadelesini sürdürüyor."

MSB'den paylaşım

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 adet Cougar helikopter ile 2 adet CH-47 helikopter, İzmir'deki yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek sağlamaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Balıkesir

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı kırsal Sülecek Mahallesi'ndeki bir arazide çıkan yangın, ormanlık alana sirayet etti.

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangını söndürmek için çalışma başlatan ekipler, havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.

Ayvalık ilçesinde çöp döküm sahasında başlayıp zeytinliklere sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Altınova Mahallesi'nde çöplükte henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, hızı saatte 70 kilometreye ulaşan rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Otluk alana ve sahildeki Dalyan mevkisinde zeytinliklere sıçrayan yangının söndürülmesi için bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ayvalık Belediyesine ve bazı özel firmalara ait su tankerleri de müdahale için gönderildi.

Madra Çayı boyunca sazlıkta ilerleyen ve otluk alandaki iki ağıla zarar veren alevlerden korumak için 100'ün üzerinde büyükbaş, 35 buzağı ve 30'a yakın küçükbaş hayvan güvenli bölgeye götürüldü.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman da olay yerine gelerek ekiplerden söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Güçlükle kontrol altına alınan yangın nedeniyle yaklaşık 25 hektar alandaki 70'e yakın zeytin ağacı, 100 saman balyası, hayvanseverler tarafından yaptırılarak konulan köpek kulübelerinin zarar gördüğü belirlendi.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

Bursa

Bursa'nın Keles ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kırsal Baraklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin fark edilmesinin ardından Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından olay yerine ekipler sevk edildi.

Yangına 2 helikopter, 8 arazöz ve 9 su tankeriyle müdahale ederek kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasını sürdürüyor.

Mahalle sakinleri ise ekiplere teşekkür ederek, ayran ve meyve ikramında bulundu.

Karaman

Karaman'ın Ermenek ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yeşilköy yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü, Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla Belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arazinin dağlık yapısı nedeniyle 3 yangın söndürme helikopteri de bölgeye gönderildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, 10 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Sarıçukur Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Çanakkale

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde zirai alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.

Yeniköy ve Üvecik köyleri arasındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bozcaada'dan da dumanı görülen yangının bildirilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Ezine Belediyesi ve Geyikli Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangın nedeniyle yazlık konutlar tahliye edildi, köylerdeki ağıllar boşaltıldı.

Üvecik köyünde küçükbaş yetiştiriciliği yapan Hamza Özkan'ın kışlası da yangın nedeniyle hasar gördü. Yangın başlayınca hayvanlarını sahile götüren Özkan, sürüsünü telef olmaktan kurtardı.

Ayrıca, bir çimento fabrikasının limanda bulunan tesislerinin girişindeki kapalı bölüm de yandı.

Rüzgar enerji santrallerini etkilemesi önlendi

Ekiplerin yoğun çabaları sonucu rüzgar enerji santrallerine yaklaşması engellenen alevlerden bazı ağaçlar zarar gördü.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın yerinde koordine ettiği ekipler, köylülerin desteğiyle yangını kısmen kontrol altında aldıkları bölgede çalışmalarına devam ediyor.

Evleri tahliye edilen vatandaşların, soğutma çalışmalarının sürdürülmesi için evlerine henüz girmemeleri, teyakkuzda olmaları gerektiği belirtildi.

Edirne

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Demirköy yakınlarında hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yakındaki ormanlık alana sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, yangın bölgesine giderek söndürme çalışmalarını koordine etti.

Dombay ve Tuğlalık köylerindeki ormanlık alanda etkili olan yangın, ekiplerin 4 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Söndürme çalışmalarına çevre ilçelerin itfaiye ekipleri destek verirken, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Ankara

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Karaşar Mahallesi Tatlısu mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Bingöl

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Merkeze bağlı Yenibaşlar köyündeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Ilıcalar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler arazöz, ilk müdahale ve itfaiye araçlarıyla müdahale ettikleri yangını söndürdü.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da bademlik ve otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Hıdırlık Tepesi'nden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, belediye itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, bazı ağaçlar ve otluk alan zarar gördü.