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3 AĞUSTOS 2025 PAZAR - YIL: 56

Yurt genelinde bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık olacak

03 Ağustos 2025, Pazar 17:42
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta boyunca etkili olacak hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Çelik, yapılan son değerlendirmelere göre sıcaklığın birkaç derece artacağını, batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, yer yer 1-2 derece üzerinde, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde seyredeceğini söyledi.

 

Sıcaklığın geçen haftaya göre hissedilir şekilde azalacağını ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde olacağını, yağışların ise alansal şekilde azalacağı bilgisini veren Çelik, "Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde 1 hafta aralıklarla yağış var. Toroslar mevkisinde, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli yağış geçişleri göreceğiz." diye konuştu.

Üç büyükşehirde de gelecek 3 gün boyunca yağış beklenmediğini dile getiren Çelik, "En yüksek sıcaklığın, Ankara'da 33-34, İstanbul'da 30-32, İzmir'de ise 35-36 derece arasında seyretmesi bekleniyor." dedi.

Günün ilk yarısında sıcaklıklar 4 ilde 40 dereceyi aştı

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, bugün öğleye kadar 4 kentte 40 dereceyi aştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, günün ilk yarısında en yüksek sıcaklık, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 42,5 derece olarak ölçüldü.

Bunu, Siirt'in Kurtalan ilçesi 41 dereceyle ve Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Diyarbakır'ın Bismil ilçesi 40,4 dereceyle takip etti.

 

AA

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