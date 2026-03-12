Diplomasiye geri dönülsün

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, “savaşta gerilimi azaltmak ve arabuluculuk yapmak amacıyla çeşitli seçenekler sunduğunu” açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, görüşmede, gündeme getirilen önerilerin hala masada olduğunu aktararak, Rusya’nın bölgedeki gerilimi azaltmak için elinden gelen her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu söyledi. Putin’in önerileri arasında çatışmaların derhal durdurulması ve diplomatik çözüm yollarına dönülmesi yer alıyor. Diyaloğa dönüş çağrısı Öte yandan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi telefonda görüştü. Katar ve Çin, bölgedeki gerginliğin sonlandırılması, diyalog masasına yeniden dönülmesi ve diplomatik yollara başvurulması çağrısı yaptı. Al Sani, ülkesinin bölgesel çatışmalardan her zaman uzak durmaya gayret ettiğini ve İran ile uluslararası toplum arasında diyaloğu kolaylaştırmaya çalıştığını belirtti. Çin Dışişleri Bakanı Vang ise, bölgedeki gerginliğin azaltılması, aklın sesine kulak verilmesi ve daha fazla kaosun önlenmesi için müzakerelere ve diplomatik yollara geri dönülmesi çağrısında bulundu. Haber Merkezi

