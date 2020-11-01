Tatlı rekabet - ekşi adalet

Çoklu baro uygulaması Anayasa Mahkemesi’nden vize aldıktan sonra ortaya çıkan bazı olaylar Yüksek Mahkemeyi ve hatta –varsa ve hayattaysa- TBMM’yi yeniden düşündürecek kadar vahim. (Bu saatten sonra da ancak düşünürler, o ayrı mesele).

Ankara’daki ikinci barocular twitter aracılığıyla dâvette bulunuyor ve vaatler veriyorlar.

Bir tweetleri aynen şöyle:

“Ankara’da stajını Yeni Baro’da yapan hiçbir genç meslektaşımız işsiz kalmayacak. Meslektaşlarımızın stajlarının bir bölümünü kamu kurumlarının hukuk müşavirliklerinde yapmaları sağlanacak.”

Bu haber Sözcü’de “Bu Da Promosyonlu Baro! İş Vaadiyle Üye Topluyorlar” başlığıyla duyuruluyor.

CHP Mersin Milletvekili ve Mersin Barosu eski Başkanı Alpay Antmen, o gazeteye, “Ankara’da kurulmak istenen paralel baronun ilânı iktidarın çaresizliğinin örneğidir. Devlet imkânlarının paralel baro kurulması için kullanılması, çürük ve içi boş olduğunu gösteriyor. Promosyon ve iş vaadi ile üye avukat bulmaya çalışan anlayış saray barosu bile olamaz. Olsa olsa Saray borusu olur.” diyor.

Bunun üzerine ikinci barocular henüz basında yer bulamayan bir basın açıklaması yayınlıyorlar, Sözcü’nün haberi çarpıttığını söylüyorlar ve “biz zaten Kuruluş Bildirgemizde ‘Meslektaşlarımızın stajlarının bir bölümünü kamu kurumlarının hukuk müşavirliklerinde yapmaları sağlanacak’ demiştik” diyorlar.

Kuruluş bildirgesine web sayfalarından baktığımızda bu cümleler var. Doğru.

Ama attıkları tweet’te “Ankara’da stajını Yeni Baro’da yapan hiçbir genç meslektaşımız işsiz kalmayacak” cümlesi de var ve bu cümle o Bildirgede yok.

Yani Sözcü’nün haberi doğru. Ve çarpıtma varsa da öyle savunmada söylendiği gibi bir çarpıtma değil.

Zaten atılan tweet’in problemli kısmı da bu kısım. Yoksa baroların birbiriyle tatlı bir rekabet içinde bulunmalarına kimsenin itirazı olmaz.

Özetle mesele adaletin kayırma mayası ile ekşitilmesi.

Kamu kurumlarının bilhassa kamuda avukatlık yapmak isteyenler için avukatlık stajı yeri olarak doğru bir alan olduğu hususunda şüphe yok. Buralardaki stajyer kadroları barolara âdil bir şekilde dağıtıldıktan sonra bir problem de yok demektir.

(Bu arada yeri gelmişken hatırlatalım: Bazı kurumlar, sadece avukatlar için değil, bütün mesleklerin stajyer adayları için öteden beri sadece imtiyazlıların ulaşabildiği avantajlı kurumlar olmuştur ve bu eğitim ve staj bahsinde ciddî bir haksız rekabet halidir.)

Ama problem şu: “Bizde stajınızı yaparsanız kamuda avukat olmanız daha kolay olur” manasına gelecek bir reklâm biçimi adaleti ekşitecek kadar sakıncalı. Dedikodusu bile rahatsız edici.

İkinci barodan daha net açıklama beklemek herkesin hakkı.