Refah’ı boşaltmaya başladı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinin doğu mahallelerinde dün sabah başlattığı tahliye operasyonlarının yaklaşık 100 bin Filistinliyi kapsayacağı bildirildi.

Filistinlilerin tahliye edilmesi kararı önceki gece siyasi ve güvenlik işlerinden sorumlu Mini Bakanlar Konseyi Toplantısı’nda alındı. Öte yandan İsrail ordusu, Refah kentinin doğusuna attığı broşürlerle bölge sakinlerinin evlerini boşaltmaları ve kentin batısına gitmeleri uyarısında bulundu. İsrail ordusunun Filistinlilere havadan attığı el ilanları, kısa mesajlar ve telefon aramaları aracılığıyla boşaltılması gereken bölgeler ve sivillerin gitmesi gereken alanlara hangi yollardan erişileceğini içeren bilgiler verildi. AA

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