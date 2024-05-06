"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MAYIS 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

İsrail’le bütün ilişkileri kesin

06 Mayıs 2024, Pazartesi 18:02
Filistin İçin Bin Genç Hareketi üyesi bir grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nden sonra tutuklanan 5 arkadaşlarının serbest bırakılması ve İsrail’le sadece ticari alanda değil tüm ilişkilerin kesilmesi talebiyle Beşiktaş’ta eylem yaptı.

Grup adına basın açıklamasını Filistin İçin Bin Genç Hareketi’nden Can Koçak okudu. Yaptıkları eylemlerin ardından İsrail’le ithalat ve ihracatın tamamen durdurulduğunu hatırlatan Koçak,”Gururluyuz, sevinçliyiz ama aynı zamanda bir buruklukla da buradayız. Zira bu adım çok daha önce 35 bin insan hayatını kaybetmeden Gazze yerle bir olmadan önce de atılabilirdi. 7 aydır devam eden bu ticareti iktidar trolleri türlü şekillerde savunurken bir gram utanmadılar. Yetmedi, ‘ticareti kes’ talebimizi türlü iftiralarla yaftalamaya çalıştılar. Tutmadı, tutmayacak. Kirsiz, passız sözümüz onların kirli algı oyunlarını aştı. Ancak unutmuyoruz ki bu yasak kalıcı değil. İsrail Gazze’ye insani yardım girişine kalıcı izin verdiği takdirde ticarete devam edilecek. Hükümete sesleniyoruz; İsrail’le ticareti kesintisiz bir şekilde sonlandırmak için neyi bekliyorsunuz? Siyonist varlığın haritadan silinmesini, Filistin’in nehirden denize özgürleşmesi için İsrail’i besleyen damarları, sürdürdüğünüz her türlü ilişkiyi derhal ve tamamen kesin” diye konuştu.

İstanbul - Anka

Okunma Sayısı: 169
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Refah’ı boşaltmaya başladı

    İsrail’le bütün ilişkileri kesin

    Özgürlük Filosuna Güney Afrika desteği

    Bu güvensizlikle enflasyon düşer mi?

    AB'den "acil insani ateşkes" çağrısı: 'Gazze'nin kuzeyinde tam anlamıyla kıtlık var, güneye doğru ilerliyor'

    Salı gününden itibaren sıcaklıklar artacak

    Başkan Joe Biden’a bir çağrı daha

    Gazze çocukları yıkıcı stres altında

    Filistinlilere her koldan zulüm

    İsrail’de on binler protesto yürüyüşü düzenledi

    Enflasyon asgari ücreti eritti

    ‘İsrail’le iş birliğine son verin’ demek suç mu?

    Demokratik bir müfredata ihtiyaç var

    İstanbul kirada Avrupa’nın en pahalı ikinci şehri oldu

    Yargı talimat almasın

    Gazze’de 80’li yıllara döndük, Gazze’nin yeniden inşası on yıllar sürecek

    9’u Anadolu, 18’i Avrupa yakasında: İstanbul’un ‘tabiat parkları’ nerelerde?

    BM: İsrail’in Refah saldırısı ‘katliam’

    Gazze’de kıtlık sürüyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siroz teşhisi ve tartışmalı idamlar
    Mehmet KARA

    “Ne AKP ne Şimşek”miş!
    Risale-i Nur'dan

    Her baharda yeniden teçhiz edilen ordu-yu Sübhanî
    Genel

    ‘İsrail’le iş birliğine son verin’ demek suç mu?
    Ali FERŞADOĞLU

    Tahkiki iman sahibi aldatmaz, aldanmaz!
    Yeni Asya'dan Size

    Temsilciler toplantımızın ardından
    M. Said ZEKİ

    Yüz yıl geçse bile…
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bid’atlar (Bidîyât) - Kapanması gereken kapılar - 21
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Hadimlerin sorumlulukları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.