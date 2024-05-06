İsrail’le bütün ilişkileri kesin

Filistin İçin Bin Genç Hareketi üyesi bir grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nden sonra tutuklanan 5 arkadaşlarının serbest bırakılması ve İsrail’le sadece ticari alanda değil tüm ilişkilerin kesilmesi talebiyle Beşiktaş’ta eylem yaptı.

Grup adına basın açıklamasını Filistin İçin Bin Genç Hareketi’nden Can Koçak okudu. Yaptıkları eylemlerin ardından İsrail’le ithalat ve ihracatın tamamen durdurulduğunu hatırlatan Koçak,”Gururluyuz, sevinçliyiz ama aynı zamanda bir buruklukla da buradayız. Zira bu adım çok daha önce 35 bin insan hayatını kaybetmeden Gazze yerle bir olmadan önce de atılabilirdi. 7 aydır devam eden bu ticareti iktidar trolleri türlü şekillerde savunurken bir gram utanmadılar. Yetmedi, ‘ticareti kes’ talebimizi türlü iftiralarla yaftalamaya çalıştılar. Tutmadı, tutmayacak. Kirsiz, passız sözümüz onların kirli algı oyunlarını aştı. Ancak unutmuyoruz ki bu yasak kalıcı değil. İsrail Gazze’ye insani yardım girişine kalıcı izin verdiği takdirde ticarete devam edilecek. Hükümete sesleniyoruz; İsrail’le ticareti kesintisiz bir şekilde sonlandırmak için neyi bekliyorsunuz? Siyonist varlığın haritadan silinmesini, Filistin’in nehirden denize özgürleşmesi için İsrail’i besleyen damarları, sürdürdüğünüz her türlü ilişkiyi derhal ve tamamen kesin” diye konuştu. İstanbul - Anka

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