"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 NİSAN 2024 PAZAR - YIL: 55

Yargıtay krizi AKMHP’nin eseri

Ahmet BATTAL
21 Nisan 2024, Pazar
Önce şunu belirtelim:

Biz 2010’dan sonra yüksek yargıda “ayar” çalışmaları yapanları da, 160’lıkları da, “yargıya demokrasi sizinle gelmez” başlıklı yazılarımızla ve diğer yazılarımızla açıktan eleştirmiş ve o dönemin ortak muktedirleri olan “hükümet-cemaat koalisyonu”nun bütün taraflarının “iş karıştırma, yürüyen tekere çomak sokuyorsun” itirazıyla karşılaşmış bir köşe yazarıyız. 

Yani aşağıda yazacaklarımız konjonktürel ve siyasi değil hukuki ve ilkesel şeylerdir.

Yargıtay başkanlık seçiminde yaşanmakta olan krizi biliyorsunuz. 

Kanundaki seçim sistemi görünüşte kriz üretmeye müsait değil. Ama kriz var.

Zira adaylardan birinin başkan olabilmesi için en az 175 oy alması gerekiyor ve bunu sağlamak üzere belli bir turdan sonra aday sayısı ikiye düşüyor. 

Ama mevcut krizde hiçbir aday bu seviyede oy alamıyor. 

Yani aday sayısı sistem gereği ikiye düşüyor ama seçim yine de tamamlanamıyor. 

Zira koca koca Yargıtay üyeleri sistemi kilitliyor, bile bile geçersiz oy kullanıyor ve böylece seçim macerası sürüp gidiyor. 

Sekizinci turda, son dört yıllık dönemde Yargıtay’a başkanlık yapmış olan ve yapıp ettikleri ile İzzet Özgenç Hoca gibi hukukçuların diline düşen Mehmet Akarca 115, Yargıtay Üyesi Ömer Kerkez 123 ve Yargıtay Üyesi Muhsin Şentürk de 96 oy almıştı. 

En çok oy almış olan iki adayın katıldığı dokuzuncu turda Mehmet Akarca 119, Ömer Kerkez ise 138 oy aldı ve 175’i geçemedikleri için hiç biri seçilemedi. 

Zira 68 geçersiz ve 11 boş oy kullanıldı. 

Onuncu turda da 71 geçersiz ve 9 boş oy kullanıldı. Böylece kriz sürüyor. 

Yani birden çok blok var. Blok mensupları birlikte hareket ediyor. 2010 sonrasında yazdığımız gibi; aslında, neredeyse bir kukla gibiler, tek elden yönetiliyorlar. 

Yani iradeleri hükümsüz ve reylerinin sahibi olan iradeleri başkalarının elinde. 

Bu tür meselelerin künhüne vakıf gazeteciler durumu özetlerken aynen şu ifadeyi kullanıyor: 

“Muhsin Şentürk cephesi direniyor…”

Şimdi asıl soru şu: 

Yargıtay’ı bile cepheli ve cephaneli hale getiren nedir? 

Sebep siyasettir. 

Sebep bir yönüyle yargı içi siyasettir. 

Ama asıl sebep hâkim siyasettir. 

Sebeplerin sebebi ise hâkim siyaseti kurgulayan MHP ve AKP’nin siyaseti ve ikisinin birleşiminden ortaya çıkan AKMHP siyasetidir. 

Bu sebeple bize gerçekten demokratik yaklaşımla kurgulanmış yüksek yargı siyaseti gereklidir. 

Bunun da yolu demokratları ve demokratlığı güçlendirmekten geçiyor. 

Bunun yolu ise, geçen günlerde Abdulkadir Selvi’nin de -büyük risk almak pahasına- yazdığı üzere, güvenlikçi politikalardan hürriyetçi politikalara geçip AB sürecini yeniden canlandırmaktan ve hukuk devletine dönmekten geçiyor. 

Okunma Sayısı: 269
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Katliam ayrı ticaret ayrıymış

    25 yılın en kötü insani krizlerinden

    Columbia Üniversitesinde gerginlik sürüyor

    Konaklama fiyatında abartıya gidilmemeli

    Gazze’de 197 gündür devam eden katliamın bilançosu gün geçtikçe ağırlaşıyor!

    Çocukları kasten aç bırakan İsrail'e neden 10 milyar dolar verelim?

    Batı, dikkatleri Gazze’den İran’a çekmek istiyor

    Kartla harcama durdurulamıyor

    AYM’lerin temel görevi hak ve özgürlükleri korumak

    Okulu bırakıp, çalışmaya başlayan çocuk oranı yükseldi

    Müslümanların okulu kapatılmayacak

    Dondurma firmasına İsrail tepkisi

    İliç’teki maden sahasından çıkarılan Adnan Keklik defnedildi

    Otoriterliği birlik olarak yendik

    Gazze'de 14 binden fazla çocuk öldürüldü

    30 ev ve 114 kişi tahliye edildi

    Türkiye’nin üyeliği iki tarafın da menfaatine

    Mevlüt Polat Ağabeyi rahmetle yâd ettik

    Et ve Süt Kurumu ete dev zam yaptı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Barış, af ve eşitlik
    Mehmet Çetinkaya

    Türkistan bizim neyimiz olur?
    Genel

    Katliam ayrı ticaret ayrıymış
    Ahmet BATTAL

    Yargıtay krizi AKMHP’nin eseri
    Mehmet KARA

    Yedi yıl sonra CHS
    Faruk ÇAKIR

    Yanlışı savunun bakalım
    Adnan NACİR

    M’Ako Ağa
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Columbia Üniversitesinde gerginlik sürüyor
    Genel

    25 yılın en kötü insani krizlerinden

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.