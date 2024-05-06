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AB'den "acil insani ateşkes" çağrısı: 'Gazze'nin kuzeyinde tam anlamıyla kıtlık var, güneye doğru ilerliyor'

06 Mayıs 2024, Pazartesi 12:25
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'nin kuzeyinde tam anlamıyla kıtlığın baş gösterdiğini ve güneye doğru ilerlediğini belirterek, "acil insani ateşkes" çağrısı yaptı.

Gazze’de kıtlık sürüyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X hesabından yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain'e göre çok korkulan senaryo gerçek oldu. Gazze'nin kuzeyinde tam anlamıyla kıtlık var, güneye doğru ilerliyor." ifadesini kullandı.

BM Güvenlik Konseyinin 2728 sayılı kararının tam ve derhal uygulamaya konulması gerektiğini vurgulayan Borrell, "Esirlerin serbest bırakılması ve açlıktan ölmek üzere olanlara yardım sağlanması için ateşkes acildir." çağrısında bulundu.

Borrell, İsrail'in "geniş ölçekte insani yardıma tam, güvenli, hızlı ve engelsiz erişim sağlama yükümlülüğü bulunduğunu" anımsatarak, "Hamas ve İslami Cihat'ın Kerem Şalom bölgesine yönelik roket yağmurunu açıkça kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

Aynı mesaj, AB Komisyonunun Kriz Yönetimi ve İnsani Yardımlardan Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic tarafından da paylaşıldı.

Gazze'de yerinden edilenlerin son sığınağı Refah

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi. Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı.

Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu, halihazırda 5 katından fazla artarak neredeyse 1,5 milyona çıktı.

İsrail saldırılarından kaçarak, yeterli kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda hayat mücadelesi veriyor.

İsrail ordusunun sık sık hava saldırıları düzenlediği Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe edilirken, uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamları, Refah'ı işgal etme tehdidini sürdürüyor.

Savunma Bakanı Yoav Gallant, dün, Hamas hareketinin Tel Aviv hükümetiyle esir takası anlaşmasına varmak istemediğine dair göstergeler olduğunu iddia ederek, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentini "çok yakında işgal edeceklerini" belirtti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 683 Filistinli öldürüldü, 78 bin 18 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun, Refah'ın doğusunda İsrail sınırı yakınındaki birçok mahalleyi boşaltmaya başladığı duyurulmuştu.

AA

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