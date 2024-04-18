"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 NİSAN 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

İnsan hakları ve muhalefet

Ahmet BATTAL
18 Nisan 2024, Perşembe
AK Parti, 22 sene önce, “adalet, insan hakları ve hürriyetler bizim ana meselemiz” diyenlerin kurduğu bir parti idi.

Bu söylemiyle o günkü iktidara ve sisteme muhalefet ederek iktidar olmuştu.

Ancak o AK Parti çoktan piyasadan çekildi. 

Onun yerine din sosuna bulanmış millici ve güvenlikçi AKP geldi. 

Üstelik bu AKP, bu konularda ideoloji ve entrika uzmanı MHP’nin vagonu haline geldi. 

Bu sebeple biz yıllardır o partiye AKP değil AKMHP diyoruz. 

Aslında bu değişim, AKP’nin dindar görünümlü vücuduna tek parti dönemi CHP’sinin ruhunun üflendiğini gösteriyor. 

Bu ruh değişimini ancak adliyede işi olan ya da devletin ideolojisi ile derdi olan görüyor. Sıradan kalabalıklar için ise ruh değil beden önemli.

Bu durumda adalet, insan hakları ve hürriyetler konusu kimin görevi?

Elbette muhalefetin. 

Demokrat Parti’nin başlattığı ve Adalet Partisi’nin sürdürdüğü demokratik dönüşümün zirvesi 90’lı yıllarda AB uyum süreci kapsamında Süleyman Demirel liderliğinde yapılan iyileştirmeler idi. 

AKP bu değişimi sürdürmek iddiasıyla yola çıktı ama çıktığı yolda kendisi eski CHP’ye dönüştü. 

AKP CHP’leşirken Kemal Kılıçdaroğlu önderliğindeki CHP’nin başlattığı helalleşme, dönüşüm ve adalet arayışı çok kıymetliydi. Sürmeliydi ve sürmeli.

Millet İttifakının Altılı Masa için hazırladığı Mutabakat Metnindeki adalet, hürriyet ve insan hakları vurguları da fevkalade kıymetli idi. Geliştirilmeliydi ve geliştirilmeli.

Kim yapacak? 

Bu konudaki görev sadece CHP’nin değil.

Ancak dönüşmek ve sicilini temizlemek isteyen bir CHP için resen görev üstlenmek pek faydalı olur. 

Bunun bazı işaretleri de var.

AİHM’in açıkladığı 2023 raporunda Türkiye “emsal dava” sayısında ilk sırada yer almıştı.

T24’ün haberine göre, CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, AİHM’nin bu verisinin ne anlama geldiğini değerlendirmiş.

Bülbül’e göre, Türkiye, 124 emsal dava ile hukuk devletine yönelik ihlallerin artarak sürdüğünü uluslararası arenada da kayda geçirmiş durumda ve bu durum ülke için ciddi bir prestij kaybı sebebi. 

Bülbül, “Bu tablo, sadece içeride değil, uluslararası alanda da Türkiye’nin yargı bağımsızlığı konusundaki zafiyetini gözler önüne seriyor” demiş.

Ayrıca Bülbül, Türkiye’nin hukukun üstünlüğü ilkesinden uzaklaştığını, adalet mekanizmasının sarayın talimatlarına göre işlediğini, hak ve özgürlüklerin göz ardı edildiğini ve güçler ayrılığı prensibinin yok sayıldığını, bunun da bilhassa yoksulluk ve ekonomik zorluklarla mücadele edilen bir dönemde ülkeye dış yatırım gelmesini zorlaştırdığını söylemiş.

Bizce Bülbül’ün şu sözleri özellikle önemli: “Demokrasi ve özgürlük mücadelesi veren herkesle birlikte hukuk devletini yeniden inşa etmek için çalışacağız. Hukukun üstünlüğü, adaletin tesisi ve özgür bir yargı sistemi, yoksullukla ve yolsuzlukla mücadelemizin temelini oluşturacak.” 

“Demokrasi ve özgürlük mücadelesi veren herkesle birlikte” olmak her siyasetçi için ve bilhassa CHP için önemli ve değerli.

Okunma Sayısı: 271
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, çocuk parkına bomba yağdırdı: 10 ölü

    Cari açıkta 7 ayın zirvesi

    Ete üç ayda yüzde 40 zam

    Akyol: Böyle zarar görülmedi

    Bu kısıtlamalar bir itiraftır

    İslam dünyası Gazze sınavında sınıfta kaldı

    7 Ekim soruşturmasını İsrail engelliyor

    AB üyeliği temel hedefimiz

    İsrail’le ticarette Cumhur başı çekiyor

    İran-İsrail gerilimi Gazze'deki felaketi unutturmasın

    Yargıtay Başkanı seçilemiyor

    Fenerbahçe Avrupa'da yarı final için Olympiakos karşısında

    Filistin'in BM'ye tam üyeliği oylanacak

    1,7 milyon Gazzeli zorla yerinden edildi

    3 ilçe ve 4 beldede seçimler yenilenecek

    TBMM'de toplam milletvekili sayısı 594'e indi

    Ermenek Zübeyir Gündüzalp Mevlidine hazır

    Şifa Hastanesi avlusunda toplu mezar bulundu

    Sigara kalp ve damarlarda büyük tahribat yapıyor - İçeriğinde 4 binden fazla kimyasal madde bulunuyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muhalefet ne yapmalı?
    Mikail YAPRAK

    Bir hadis ve iki husus
    Ali FERŞADOĞLU

    “AKP toplumu resmen köleleştirmiş!”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sultan Abdülhamid döneminin mağlubiyetleri
    Faruk ÇAKIR

    Doktorların doktoru
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “İsrail’e kısıtlama” da lâfta…
    Ahmet BATTAL

    İnsan hakları ve muhalefet
    Risale-i Nur'dan

    Kâinat içinde en acib hakikat rızıktadır
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.