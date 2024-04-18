İnsan hakları ve muhalefet

AK Parti, 22 sene önce, “adalet, insan hakları ve hürriyetler bizim ana meselemiz” diyenlerin kurduğu bir parti idi.

Bu söylemiyle o günkü iktidara ve sisteme muhalefet ederek iktidar olmuştu.

Ancak o AK Parti çoktan piyasadan çekildi.

Onun yerine din sosuna bulanmış millici ve güvenlikçi AKP geldi.

Üstelik bu AKP, bu konularda ideoloji ve entrika uzmanı MHP’nin vagonu haline geldi.

Bu sebeple biz yıllardır o partiye AKP değil AKMHP diyoruz.

Aslında bu değişim, AKP’nin dindar görünümlü vücuduna tek parti dönemi CHP’sinin ruhunun üflendiğini gösteriyor.

Bu ruh değişimini ancak adliyede işi olan ya da devletin ideolojisi ile derdi olan görüyor. Sıradan kalabalıklar için ise ruh değil beden önemli.

Bu durumda adalet, insan hakları ve hürriyetler konusu kimin görevi?

Elbette muhalefetin.

Demokrat Parti’nin başlattığı ve Adalet Partisi’nin sürdürdüğü demokratik dönüşümün zirvesi 90’lı yıllarda AB uyum süreci kapsamında Süleyman Demirel liderliğinde yapılan iyileştirmeler idi.

AKP bu değişimi sürdürmek iddiasıyla yola çıktı ama çıktığı yolda kendisi eski CHP’ye dönüştü.

AKP CHP’leşirken Kemal Kılıçdaroğlu önderliğindeki CHP’nin başlattığı helalleşme, dönüşüm ve adalet arayışı çok kıymetliydi. Sürmeliydi ve sürmeli.

Millet İttifakının Altılı Masa için hazırladığı Mutabakat Metnindeki adalet, hürriyet ve insan hakları vurguları da fevkalade kıymetli idi. Geliştirilmeliydi ve geliştirilmeli.

Kim yapacak?

Bu konudaki görev sadece CHP’nin değil.

Ancak dönüşmek ve sicilini temizlemek isteyen bir CHP için resen görev üstlenmek pek faydalı olur.

Bunun bazı işaretleri de var.

AİHM’in açıkladığı 2023 raporunda Türkiye “emsal dava” sayısında ilk sırada yer almıştı.

T24’ün haberine göre, CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, AİHM’nin bu verisinin ne anlama geldiğini değerlendirmiş.

Bülbül’e göre, Türkiye, 124 emsal dava ile hukuk devletine yönelik ihlallerin artarak sürdüğünü uluslararası arenada da kayda geçirmiş durumda ve bu durum ülke için ciddi bir prestij kaybı sebebi.

Bülbül, “Bu tablo, sadece içeride değil, uluslararası alanda da Türkiye’nin yargı bağımsızlığı konusundaki zafiyetini gözler önüne seriyor” demiş.

Ayrıca Bülbül, Türkiye’nin hukukun üstünlüğü ilkesinden uzaklaştığını, adalet mekanizmasının sarayın talimatlarına göre işlediğini, hak ve özgürlüklerin göz ardı edildiğini ve güçler ayrılığı prensibinin yok sayıldığını, bunun da bilhassa yoksulluk ve ekonomik zorluklarla mücadele edilen bir dönemde ülkeye dış yatırım gelmesini zorlaştırdığını söylemiş.

Bizce Bülbül’ün şu sözleri özellikle önemli: “Demokrasi ve özgürlük mücadelesi veren herkesle birlikte hukuk devletini yeniden inşa etmek için çalışacağız. Hukukun üstünlüğü, adaletin tesisi ve özgür bir yargı sistemi, yoksullukla ve yolsuzlukla mücadelemizin temelini oluşturacak.”

“Demokrasi ve özgürlük mücadelesi veren herkesle birlikte” olmak her siyasetçi için ve bilhassa CHP için önemli ve değerli.