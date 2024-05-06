YENİ MÜFREDAT OLDU-BİTTİYE GETİRİLMEMELİ. ŞEFFAF VE KATILIMCI BİR ANLAYIŞLA HAZIRLANMALI.

Resmi ideoloji ile reform olamaz

Müfredat için bir hafta yetmez, şûra toplansın

“Müfredat” üzerine…

Eğitim sistemini demokratikleştirmemiz gerekiyor

DESAM Başkanı Gürkan Avcı: Türkiye eğitimde olmak istediği yere çok uzak

Kısıtlayıcı bir anlayış

DESAM Başkanı Gürkan Avcı: “Hazırlanan taslak, özgürlükleri kısıtlayıcı anlayışları öne çıkaran, kompleksli ve ayrımcı bir müfredat olmuş; bunları kamufle etmek için dinî ve millî değerlerle soslama yapılmış. Tek tipçiliğe, ezberci, sınavcı ve dershaneci mantığa ‘dur’ denilmemiş.”

Demokrasi ve sivilleşme

“Türkiye’nin yaşadığı plansız modernleşme, ahlakî çürümeyi ve manevî yoksullaşmayı getirdi. Eğitim sistemine özgürlük, demokrasi ve sivilleşme, müfredatlarla kazandırılabilir. Müfredatların bilimsel ve demokratik bir niteliğe kavuşturulması âcil bir ihtiyaçtır.”

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Demokratik bir müfredata ihtiyaç var

DESAM BAŞKANI GÜRKAN AVCI, ‘TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ’ BAŞLIKLI MÜFREDATLA İLGİLİ “MÜFREDATLARIN BİLİMSELLİĞE VE DEMOKRATİK BİR NİTELİĞE KAVUŞTURULMASI ACİL BİR İHTİYAÇTIR” DEDİ.

DESAM, Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ başlıklı eğitim müfredatıyla ilgili gerçekleştirdiği “Yeni Müfredat Yeni Sorunlar” başlıklı değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan DESAM Başkanı Gürkan Avcı “ Yeni müfredat oldubittiye getirilmemeli, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla hazırlanarak üç yıllık bir geçiş süreci ve pilot uygulamalarla hayata geçirilmelidir. Okullarımızı beyaz, melez ve zenci diye üçe ayırırsak yeni müfredatın daha çok Türkiye’nin yeniyetme beyazları için olduğu görülüyor. Yeni dünya düzeninin makbul neoliberal insan modelini esas alan, bireyci değerleri ve özgürlükleri kısıtlayan anlayışları öne çıkaran, kompleksli ve ayrımcı bir müfredat olmuş ki tüm bunları kamufle etmek içinde dini ve milli değerlerle soslama yapılmış. Millî Eğitim Bakanlığı’nın yeni müfredat için acele etmesine, işi oldubittiye getirmesine gerek yok. Müfredat gibi mühim reformlar milli eğitim şurası gibi şeffaf ve katılımcı bir süreçle hazırlanmalı ve en az 3 yıllık bir geçiş süreci ve pilot uygulamalar sonrası hayata geçirilmelidir” dedi.

EĞİTİMDE TİCARİLEŞME DESTEKLENMESİN

Müfredatın sınav, not sistemi ve ezbercilik üzerine kurulmaması gerektiğini vurgulayan Avcı, “Yeni müfredat Türkiye’nin yadsınamaz bir gerçeği haline gelen “Paran kadar kaliteli eğitim” mottosuna da ‘devam’ diyen bir zihniyeti barındırdığını kaydederek, yeni müfredat eğitimde ticarileşmeyi, vatandaşı özel okul ve kolejlere yönlendirmeyi destekliyor. Orman kanunlarının geçerli olduğu, ilkel kapitalizmin esip gürlediği Türkiye’de zenginlerin, politikacıların ve bürokratların yani Türkiye’nin elitleri hariç herkes kalitesiz, ruhsuz, sağlıksız, verimsiz ve baştan savma eğitime mecbur ve mahkûm duruma gelmiştir” dedi. Avcı, evrensel değerlerin, milli kültür ve unsurların hiçbir şeyle kamufle edilmesine ihtiyaç duyulmadan gerçekçi şekilde çocuklara aktarılmasının önemli olduğunu, örneğin meslekler konusu işlenirken iş kazalarının nedenlerinin çocuklara anlatılmasının yararlı olacağını söyledi. Avcı, ders programlarının demokratik, sivil ve özgürlükçü bir yaklaşımla hazırlanarak hem yerel hem de küresel inanç, kültür, gelenek ve renkleri aşağılamaması bilakis hümanist bir şekilde tanıtması gerektiğini sözlerine ekledi.

EZBERCİ ANLAYIŞA DUR DENİLMELİ

DESAM Başkanı Gürkan Avcı şunları söyledi: “Yeni müfredatta ideolojik ve dayatmacı öğelere değil bilimsel, demokratik, sivil, özgürlükçü ve çağcıl değerlere ve elbette milli kültür ve değerlerimize de muasır bir bakış açısıyla ve özgün bir yaklaşımla yer verilmelidir. Yeni müfredatta tek tipçiliğe, ezberci, sınavcı ve dershaneci mantık ve anlayışlara ‘dur’ denilmemiştir. Müfredatların bilimselliğe ve demokratik bir niteliğe kavuşturulması acil bir ihtiyaçtır. Eğitim sistemine özgürlük, demokrasi ve sivilleşme müfredatlarla kazandırılabilir. Ders kitaplarının ve müfredatın başka inanç, kültür ve insani değerleri küçümseyen yaklaşımları değişmelidir. Çocuklarımıza inanç, kültür ve medeniyetimize ait marifet, hikmet ve erdemlere dair iyi ve doğru şeyleri, ruh, muhteva ve idealleri ideolojik ve ayrımcı bir kafayla değil demokratik bir anlayışla ve sevgiyle, saygıyla verebiliriz.”

MEHMET KARA - ANKARA