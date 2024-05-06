Gazze çocukları yıkıcı stres altında

Bİrleşmİş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik sürdürdüğü saldırıları sonucunda Gazze Şeridi’ndeki çocuklarda “yıkıcı düzeylerde” stres de dahil psikolojik hasarların oluştuğu konusunda uyarıda bulundu.

UNRWA’nın X platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, “Gazze’deki çocuklar yıkıcı düzeyde stres yaşıyor” ifadesine yer verildi. UNRWA ekibinin savaşın çocuklar ve ergenler üzerindeki dehşetinin etkisini azaltmak için çalıştığı kaydedilen açıklamada, ajansın danışmanlarının Gazzeli çocuklara umut ve rahatlık sağlamak için çabaladığı ve onların bugünü ve geleceğinin korunması gerektiği vurgulandı. *** İsrailli aileler: Refah’a saldırmayın İsraİl ordusunda görevli askerlerin aileleri, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’ye mektup göndererek, Gazze’nin güneyindeki Refah kentine kara saldırısı düzenlenmemesini istedi. The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, 600’den fazla İsrailli asker ailesi, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanına gönderdikleri ortak mektupta, Tel Aviv yönetiminin Refah’a muhtemel kara saldırısından duydukları endişeyi ifade etti. Mektupta, Refah’a saldırının askerler için “ölüm tuzağından başka bir şey olmayacağı” belirtilerek, “Tüm gücümüzle söylüyoruz; artık size güvenmiyoruz” denildi. AA

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