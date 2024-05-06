Filistinlilere her koldan zulüm

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail’in başkenti Tel Aviv’in güneyindeki Remle cezaevine bağlı hastanede Filistinlilere yönelik işlenen suçlara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, “(Filistinliler) Tıbbi suça, işkenceye ve istismara maruz kalıyorlar. Allah’tan rahmet beklemekten başka çareleri yok. Ya kaderlerinin bir tecellisi olarak hayatta kalacaklar ya da (İsrail) işgalin mağdurları ve suçları listesine dahil olacaklar” ifadelerine yer verildi. Hastalanan Filistinlilerin tutulduğu hastane şartlarının sağlıksız olduğu belirtilen açıklamada, hayatlarının tehdit altında olduğu ifade edildi. Cezaevi yönetiminin Filistinlilere yönelik “sağlık tedavisini durdurma kararı” verdiği kaydedilen açıklamada, Remle cezaevine bağlı hastaneye “Gazze Şeridi’nde vurulan ve işkence gören Filistinlilerin getirildiği” bilgisi yer aldı. AA

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