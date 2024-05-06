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‘İsrail’le iş birliğine son verin’ demek suç mu?

06 Mayıs 2024, Pazartesi 00:31
FİLİSTİN TOPRAK GÜNÜ İÇİN DÜZENLENEN YÜRÜYÜŞTE BEŞ KİŞİ “KATİL İSRAİL, İŞ BİRLİKÇİ ERDOĞAN” SLOGANI SEBEBİYLE CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇUNDAN TUTUKLANDI.

Filistin için Bin Genç adlı platform, 30 Mart’ta Filistin Toprak Günü için yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte atılan “Katil İsrail, iş birlikçi Erdoğan” sloganı cumhurbaşkanına hakaret sayıldı. Hakaret suçlamasıyla ifade veren 18 kişiden 13’ü serbest kalırken 5 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

T24’ün haberine göre, Platformdan konuya ilişkin olarak yapılan açıklama şöyle:  “Çağlayandayız, 5 arkadaşımız 30 Mart Filistin Toprak günü için düzenlediğimiz eylem gerekçe gösterilerek tutukluğa sevkedildi. Barışcıl şekilde gerçekleşen, hiçbir saldırı ve gözaltının olmadığı, sadece Filistin halkının Siyonist işgale karşı direnişinin sesini yükselttiğimiz eylemde attığımız ‘Katil İsrail, iş birlikçi Erdoğan’ sloganı sebebiyle arkadaşlarımız cumhurbaşkanına hakaret suçuyla yargılanıyor. Aylardır, Filistin halkının talebi neyse eylemlerimizde biz onu dillendiriyoruz. İsrail ile ticareti sürdürmek soykırıma ortak olmaktır, Filistin’e ihanettir Siyonistlerle tüm ilişkiler ticaret derhal kesilsin çağrısını haykırıyoruz.”

Esas suç 8 ay beklemek

“Dün Erdoğan, Türkiye’nin İsrail ile 9.5 milyar dolar hacmindeki ticaretini itiraf etti.  Daha dün 8 aydır sürdürdükleri ticareti itiraf edenler, bugün ‘tek bir Filistinli kardeşimizin canı cebinize giren kanlı paradan değerlidir’ diyen 5 arkadaşımızı yargılıyorlar. Soruyoruz, bir halk katledilirken katille ticaret yapmak suç değil de soykırıma ortak olmayın demek mi suç? İsraile çeliğinden enerjisine kaynak sağlamak suç değil de ticareti kesin, işgalciyle iş birliğine son verin demek mi suç? Dostlarımız ‘İsraille ticaret kesilsin demeniz için size kim emir veriyor, kim tarafından fonlanıyorsunuz’ diye sorgulanıyor. Biz mücadele emrini yalnızca onurlu Filistin direnişinden alıyoruz! Soruyoruz, peki siz 8 aydır soykırımı fonlayan, artık itiraf ettiğiniz kanlı ticaretiniz için icazeti kimden aldınız? Esas suç; Filistin halkı tüm dünyanın gözleri önünde katledilirken, elinizdeki yaptırım gücünü kullanmayıp bu kanlı ticareti durdurmak için soykırımın 8.ayına kadar beklemektir. Esas suç Gazze harap olana, on binlerce Filistinli katledilene kadar İsrail’e yaptırım uygulamamaktır. Esas suç Filistin işgalden özgürleşene kadar değil yalnızca ateşkese kadar ticareti durdurma kararı alıp soykırımcı israilin meşruiyetini tanımaktır.”

Haber Merkezi

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