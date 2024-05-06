Enflasyon asgari ücreti eritti

Yüksek enflasyon çalışanların, emeklilerin 4 ayda maaşlarını eritip kuşa çevirdi. Asgari ücretlinin alım gücü 14.321 liraya kadar düştü. 4 aylık enflasyon kaybının telafi edilebilmesi için asgari ücretin mayıs başı itibariyle 21. 185 liraya çıkarılması gerekiyor.

4 ayda yüzde 18.72’ye ulaşan TÜFE, yıl başında memur ve emeklilerine yapılan yüzde 15’lik toplu sözleşme zammını da tümden yok etti. Yılbaşında 33.983 lira olan en düşük dereceli memur maaşının alım gücü nisan sonu itibarıyla 5.359 lira eriyerek 28.624 liraya düştü.

Sözcü’nün haberine göre 4 ayda öğretmen maaşının alım gücünde 6. 027 lira, polis maaşında 7.577 lira erime oldu. Yıla 38 bin 220 lira maaşla başlayan öğretmenin alım gücü 32.193 liraya geriledi. Enflasyon kaybından emekliler de ağır darbe aldı. Yılbaşında 7.500 liradan 10 bin liraya çıkarılan, en düşük emekli aylığının alım gücü, 4 ayın sonunda bin 577 lira eriyerek 8.423 liraya geriledi. Yılbaşında 12 bin 920 lira alan en düşük memur emeklisi 4 ayda 2.037 lira kaybetti, alım gücü 10. 883 liraya düştü.

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